Alta taxa de aberturas de barbearias cria necessidade de um portal especializado para o segmento

Os cuidados com a estética e a beleza deixaram de ser prioridades femininas e passaram a ser um objetivo tanto das mulheres quanto dos homens. Os perfis metrossexuais, homens que cuidam da aparência, cuidam da pele e dos cabelos, sem preconceitos ou medo de serem julgados, apenas pelo prazer de se sentirem bem com seu visual e seu estilo.



Em outra ponta e indo ao encontro com essa onda de vaidade e cuidados masculinos, estão de volta estabelecimentos que são da época de nossos pais e avós e que voltam modernizados e cheios de estilo. Com design vintage e retrô, se aproveitando da decoração e estilo dos anos 40 aos 60, as barbearias estão fazendo muito sucesso entre seus clientes.



Diferentemente de um cabeleireiro, um babeiro faz o serviço completo: barba, cabelo e bigodes, com aquele toque especial, cheirinho de loção pós-barba e um cuidado atencioso e exclusivo para cada cliente que as visite.



As barbearias ganharam força em uma segunda grande tendência com relação ao público masculino: as barbas. O estilo lumber man, que seria em tradução literal um estilo lenhador, nos apresentou homens com barbas grandes, porém muito bem cuidadas e cheias de formatos e estilos, cabelos mais longos que proporcionem a chance de fazer coques e rabos de cavalo, tudo valorizando uma masculinidade desarrumada disfarçada, já que mesmo esse estilo "desleixado" requer dedicação e investimento.



Pensando em todas essas oportunidades de mercado e buscando apresentar os melhores estabelecimentos aos homens que investem no seu visual um portal ao estilo compra coletiva está sendo lançado com o foco apenas em barbearias. Isso mesmo, agora quem quiser fazer a barba, cortar o cabelo e se encantar com ambientes masculinos muito aconchegantes poderá escolher a barbearia primeiro pela internet.



O portal www.barbear.com.br irá apresentar semanalmente um estabelecimento, com prazo limite para as ofertas de serviços oferecidos lá. Isso dará a chance dos usuários frequentarem lugares variados, descobrirem pontos mais próximos de suas casas ou trabalhos, além de abrir uma grande oportunidade de divulgação para esse novo segmento de barbearias, que não para de crescer.



"Este é um projeto inovador, que aposta nas tendências de um mercado que se mostra a cada dia mais promissor, trazendo um público descolado e exigente ao site, em busca de novidades, descontos e informações sobre os locais que oferecem serviços de barbearia de qualidade", afirma o criador da ideia; Tarcisio Souto.



Assim como os homens terão um site exclusivo para eles, as barbearias também poderão anunciar seus negócios em um portal de qualidade para seus negócios, acertando diretamente seu público-alvo, isso resultará em uma comunicação muito mais assertiva para ambas as partes.



Diferencial

Até aqui explicamos um pouco das novas tendências do mercado voltado ao público masculino, mas por que acreditar que um portal para barbearias apresentarem seus estabelecimentos dará tão certo? A resposta pode ser justificada por dois fatores:



1º serviços diferenciados – As barbearias voltaram com ar de "antiguinhas", mas com serviços voltados para o público atual, no segmento já podemos ver barbearias ao estilo motoqueiros, outras que investem na pegada mais rock n roll, decoração sempre muito bem implementada e cheia de detalhes, bebidas alcoólicas são oferecidas e (ou vendidas no local), jogos de bilhar e de outros do mesmo tipo podem ser encontrados nas barbearias, tudo isso aliado a serviços de toalhas quentes, massagens, dentre outros para agradar o cliente e fazer com que ele tenha uma experiência verdadeiramente prazerosa ao ir àquela barbearia.



2º- Divulgação online – O crescimento do marketing digital e da informação pela internet faz com que a iniciativa de um portal com barbearias dê certo, isso porque as influências de sites, blogs e vídeos, são cada vez maiores sobre os consumidores. Mesmo tendo o interesse em algum negócio a busca na internet é quase essencial até a tomada de decisão. Além disso, os sites de compras online e coletivas foram uma revolução que vingou, sendo hoje uma opção quase certa de grande parte da população que almeja ter acesso a bons serviços e produtos, mas também economizar com os mesmos.

Então, não deixe de acessar o portal www.barbear.com.br e descobrir um local feito para quem quer estar bem com o seu visual, visitar barbearias superestilosas e ter ofertas de serviços com descontos muito valiosos.

Website: https://www.barbear.com.br