Aluguel de máquinas de estética movimenta mercado e exige cuidados

Um dos setores que mais cresce dentro do mercado de estética é o aluguel de máquinas para realizar procedimentos estéticos. O método é muito utilizado por clínicas e profissionais autônomos do ramo como forma de economizar e ter um atendimento e uma técnica mais especializada em processos específicos.



Entre as máquinas que elevam o número de alugueis no Brasil estão a de criolipólise e a de depilação a laser que são as mais procuradas pelas clínicas e pelos pacientes. Para Valter Camello Junior, diretor e consultor da Criolipólise Brasil, o aluguel de máquinas é uma estratégia interessante principalmente para as clínicas que estão iniciando no mercado.



"Alguns procedimentos estéticos, como por exemplo a criolipólise e a depilação a laser, exigem muito financeiramente das clínicas. Ter uma máquina específica para suprir esses tratamentos é muito caro para as clínicas, que teriam que vendê-los com um preço muito acima do mercado para suprir os gastos com a máquina", destaca Valter.



Ainda de acordo com Valter o aluguel tem vantagens para a clínica e para o paciente. "Por isso que o aluguel se torna tão vantajoso, a clínica aluga a máquina e oferece o serviço durante um determinado período da semana ou do dia e não precisa desembolsar uma quantia tão grande de dinheiro".



O aluguel de máquinas também pode trazer dores de cabeça quando não for realizado corretamente. Valter destaca que a certificação de segurança de uso e manuseio da máquina deve estar em dia. "É extremamente perigoso e prejudicial para uma clínica utilizar máquinas que não estejam de acordo com as leis da Anvisa. Além da parte legislativa, as máquinas devem estar com a manutenção em dia para evitar problemas técnicos durante o tratamento do paciente".



Sobre a Criolipólise Brasil: há 5 anos no mercado de estética, a Criolipólise Brasil foi pioneira na locação de equipamentos de criolipólise no estado de São Paulo. Atualmente, trabalha com um portfólio de equipamentos que vão além da criolipólise, sendo capaz de suprir quaisquer necessidades tecnológicas de clínicas de estética. Também realiza trabalhos de consultoria para médicos, fisioterapeutas, esteticistas e profissionais da saúde. Entre suas máquinas estão a Asgard Criolipólise (com ponteira 360º), o Milesman Premium, venda de mantas anticongelantes e o MRoller (microagulhamento). A Criolipólise Brasil busca excelência no atendimento e expansão no mercado além de prestar consultoria administrativa e financeira para clínicas de estética.