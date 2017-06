Alunas da ESPM criam projeto para quem quer ficar na moda sem pagar caro

Ter estilo sem pagar caro por isso. Foi com este pensamento que as alunas do terceiro semestre do curso de jornalismo da ESPM-SP, Bárbara Santucci, Carolina Leal e Giovanna Spilborghs, juntaram o útil ao agradável – o sonho de falar de moda com a vontade de empreender – e criaram o Pechincha Is The New Black.



O objetivo do projeto é levar aos seguidores dicas de moda e economia para quem quer ter estilo sem pagar caro por isso, tanto na moda quanto em outras áreas, como beleza, culinária, decoração, viagem e lazer, prezando sempre pela combinação do bom preço e qualidade.



O nome Pechincha Is The New Black surgiu da relação com a expressão "pretinho básico", que valoriza a simplicidade de um vestido preto, por ser elegante, combinar com tudo e nunca sair da moda e faz uma analogia, considerando a possibilidade de ter estilo sem gastar muito e mostrar que o ato de pechinchar deve ser visto de forma positiva e valorizada. Ao vincular-se à expressão "is the new black", consagrada na moda, ressalta que no mundo atual, a pechincha é o novo pretinho básico.



O Pechincha Is The New Black, que acaba de completar um ano, passou por uma seleção no Empreenda Jor ESPM, espaço em que os alunos são incentivados a desenvolver projetos jornalísticos empreendedores com orientação docente. Os três melhores trabalhos concorrem a uma vaga na Incubadora de Negócios ESPM, e o vencedor recebe todo o suporte, infraestrutura completa e acompanhamento na implementação e gestão dos seus projetos, além de consultoria e mentoring de profissionais especializados na área. Tudo sem qualquer custo para o aluno.



Chief Marketing Officer da Pechincha Is The New Black, Giovanna destaca a atenção que a ESPM dá ao empreendedorismo em todos os cursos e o papel da Incubadora de Negócios, que, além de motivar projetos criados por alunos, atua como uma norteadora de caminhos. "Eles transmitem os desafios, sugerem como enfrentá-los e nos dão a vivência de mercado, que é essencial para desenvolver projetos empreendedores", conta Giovanna.



Confira o vídeo em comemoração a um ano do Pechincha Is The New Black https://youtu.be/GzPcqFs0cjk.



Website: http://pitnewblack.com.br