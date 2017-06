Aluno de moda da Faculdade Santa Marcelina é destaque no Dragão Fashion Brasil 2017

Considerado o maior evento de moda do Nordeste, Dragão Fashion Brasil é conhecido por lançar grandes nomes. Na edição deste ano, o estudante do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina (FASM) João Paulo Santos apresentou uma coleção sobre o tema "Ceará de corpo e alma". O evento aconteceu entre os dias 24 e 27 de maio, em Fortaleza. A seguir, João explica como foi o processo de inscrição e detalhes sobre o evento.



O processo de inscrição foi aberto para o Brasil inteiro. Deveria ser enviada por correio a proposta da coleção, com tema, croqui, fichas técnicas e resumo. Os projetos foram analisados por profissionais da área de moda e professores de universidades de Fortaleza. Apenas oito participantes foram selecionados para apresentar suas coleções. "Desenvolvi uma coleção inspirada no cotidiano cearense, intitulada "Maria Francisco". Maria, trançadeira de palha, e Francisco, pescador e libertador dos escravos", explica o estudante da FASM. João também desenvolveu acessórios, como chapéus e sapatos, para compor a produção.



O futuro estilista, acentuando o caráter de contemporaneidade do que apresentou, com formas e volumes atuais e jovens, ressalta que o evento é extremamente importante e alavanca novos nomes de destaque para o mercado.



O estudante enfatiza a importância do conhecimento acadêmico para a formação do profissional de moda. "Eu não sei o que faria da vida se não fosse a moda. Ainda adolescente, descobri a FASM, visitei e simplesmente me encantei. Porém, havia um problema: não tinha condições de pagar a mensalidade, mas não desisti e batalhei por uma bolsa de estudos para fazer o que mais amo na vida. E hoje, no terceiro ano do curso de moda, estou totalmente surpreendido e satisfeito com os professores e com a estrutura que a faculdade proporciona. Nada vem com facilidade. Não existe uma vitória sem uma luta, e mesmo que a trajetória seja difícil, o importante é persistir e nunca desistir".