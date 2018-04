Amend apresenta Color Reflect: linha que protege contra o desbotamento dos fios

Os cabelos coloridos são uma realidade da maioria das mulheres brasileiras, seja ele liso, ondulado, cacheado ou crespo. Por isso, os cabelos com tintura e outros fatores externos que colaboram para que os fios sejam prejudicados, também são muito comuns, mas não precisam ser.



Pensando nisso, a linha Color Reflect da Amend proporciona os cuidados necessários para que seus fios não acumulem impurezas e a cor escolhida seja mantida e protegida. Com proteína de arroz e Aminocolor, ajuda a fortificar, dar brilho e maciez aos cabelos, além de prolongar a cor por muito mais tempo.



Conheça abaixo os quatro produtos da linha Color Reflect:



•Shampoo Reparador Color Reflect 250ml

Este shampoo para cabelos coloridos limpa os fios suavemente e remove impurezas que reduzem o brilho, sem agredir a intensidade da cor **. Com Proteína do Arroz e Aminocolor*, repara e revitaliza os fios, além de blindar a cor e evitar o desbotamento. Toque sedoso e cor radiante.



•Amend Condicionador Reparador Color Reflect 250ml

Condiciona e doa sedosidade e brilho extra. Através da ação reparadora da Proteína do Arroz e do Aminocolor*, resgata a saúde e resistência dos fios, além de blindar a cor e o brilho.



• Máscara Reconstrutora Intensiva Color Reflect 300g

Age no interior da fibra colorida, repara danos e resgata a vitalidade e resistência. Com proteína do Arroz, Aminocolor e filtro solar, que blindam a estrutura do fio retendo os pigmentos por mais tempo. Toque sedoso extra.



•Creme Blindagem da Cor Color Reflect Amend 180g

Blinda a camada externa do fio, retendo os pigmentos de coloração dentro da estrutura do cabelo. Proporciona cor e brilho de longa duração. Ação anti-frizz.



Sobre a Amend Cosméticos



Fundada em julho de 1994, a marca iniciou suas atividades com o Reparador de Pontas Amend, que rapidamente ganhou destaque no mercado nacional, o que os incentivou a ampliar seu portfólio.

Com fornecedores globais de matérias-primas, a Amend aposta em ativos modernos, alta tecnologia e oferece hoje produtos que atendem a todas as necessidades capilares com soluções completas para tratamento, transformação, finalização e coloração. A Amend é uma marca que entende as mulheres e contribui para deixá-las mais lindas todos os dias.



Informações à imprensa:



MktMix Assessoria de Comunicação



Atendimento: Malu Penalva - malu@mktmix.com.br



Telefone: (11) 3060-3640 Ramal: 3698





Website: https://www.amend.com.br