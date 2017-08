Amend apresenta a nova linha Cachos com Mix de 12 óleos, Biotina e blend de Aminoácidos reparadores

Os cabelos cacheados são delicados, sofrem com ressecamento e frizz, precisando sempre de cuidados diários especiais. Pensando nessa rotina, a Amend criou a linha Cachos, unindo o melhor do tratamento e do styling para entregar cabelos definidos, com movimento, hidratados e nutridos.



Livre de Sulfatos, Parabenos, Petrolatos e Silicones, a linha limpa suavemente os fios sem tirar a oleosidade natural. A fórmula é enriquecida com um Mix de Óleos e D-Panthenol que hidratam profundamente os cachos. Possui Aminoácidos que regeneram e reparam profundamente os fios, e Biotina que fortalece evitando a quebra e ajudando os cabelos a crescerem saudáveis. Todos os benefícios mais desejados em um único produto!



O grande destaque da linha Amend Cachos é o leave-in, desenvolvido para três tipos de cachos diferentes: Cabelos Ondulados e Cachos Abertos, Cachos Mais Fechados e Cabelos Crespos. Cada um deles proporciona a definição ideal para cada tipo de cacho, além de hidratar, suavizar e reparar os cabelos. Já o shampoo, condicionador, máscara e óleo são para todos os tipos de cachos. Os cabelos ficam definidos por até 24 horas e com toque macio, suave e seco, já que o aspecto molhado do cabelo deixou de ser preferência entre as cacheadas.



A embalagem com cores fortes e ousadas é jovem e foi especialmente desenvolvida por Alex Bigeli, famoso designer brasileiro que já trabalhou com diversas marcas internacionais como Prada, Carolina Herrera, entre outras. Criada com exclusividade para a Amend, traz traços com estilo Vintage nas fontes e elementos gráficos modernos que representam os diferentes tipos de cachos. A embalagem é atual e comunica de forma clara os benefícios dos produtos.



Mix de 12 óleos

Oléo de Argan, Manteiga de Karité, Oliva, Coco, Semente de Algodão, Macadâmia, Chá Verde, Camomila, Cálamo, Mirra, Aloe Vera e Canela



Conheça abaixo os sete produtos da linha Amend Cachos:



• Shampoo Amend Cachos 250ml

Fórmula suave, livre de Sulfatos, Parabenos e Petrolatos, que limpa sem agredir os fios. Enriquecida com ativos hidratantes que suavizam os fios e previnem a queda. Reparação profunda com um mix de óleos.



• Condicionador Amend Cachos 250ml

Enriquecido com ativos que hidratam, fortalecem, suavizam e reparam profundamente os fios. Cachos nutridos, com muito movimento, leves e soltos.



• Leave-in Amend Cachos – ondulados e cachos abertos 250g

• Leave-in Amend Cachos – cachos + fechados 250g

• Leave-in Amend Cachos – crespos 250g

Disponível em 3 versões, proporciona a definição ideal para cada um dos tipos de cachos. A fórmula de alta performance é enriquecida com ativos que hidratam, suavizam e reparam profundamente os cabelos, mantendo-os protegidos do sol, nutridos e regenerados. Cachos perfumados, soltos, definidos, sem frizz, com brilho, toque seco e memória por todo o dia.



• Óleo Amend Cachos 60ml

Repara, protege, fortalece, hidrata e dá força aos fios sem deixá-los pesados.



• Máscara Amend Cachos 250g

Promove a hidratação e a reparação profunda dos cachos com ativos que fortalecem, ajudam os cabelos a crescerem, nutrem, regeneram, proporcionam brilho e movimento aos cabelos.



Onde encontrar: os produtos Amend estão disponíveis em mais de 6 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil. A marca também disponibiliza os produtos por meio do e-commerce.



Sobre a Amend Cosméticos



Fundada em julho de 1994, a marca iniciou suas atividades com o Reparador de Pontas Amend, que rapidamente ganhou destaque no mercado nacional, o que os incentivou a ampliar seu portfólio.



Com fornecedores globais de matérias-primas, a Amend aposta em ativos modernos, alta tecnologia e oferece hoje produtos que atendem a todas as necessidades capilares com soluções completas para tratamento, transformação, finalização e coloração. A Amend é uma marca que entende as mulheres e contribui para deixá-las mais lindas todos os dias.



@amend_oficial



Amend Cosméticos



blog.amend.com



Website: http://www.amend.com.br/