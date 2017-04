Amend lança campanha Atrito Zero para tratamento dos cabelos

O site da Amend, marca com mais de vinte anos de experiência no mercado de produtos para beleza e estética, lançou neste primeiro trimestre de 2017 a hashtag "Atrito Zero" com foco direto no tratamento do cabelo, pertencente a uma campanha maior no site Fica a dica de Cabelos, disponível no endereço ficadicadecabelos.amend.com.br.



A campanha tem como alicerce a Trilogia Capilar, uma ciência que estuda os atritos pelo qual os fios de cabelos estão sujeitos a todo momento em que entram em contato com outra superfície. Essa agressão que acontece recorrentemente durante longos períodos, acaba por causar danos aos fios como problemas na lubrificação (o que aumenta ainda mais o atrito), e vai gerar outros problemas como o aspecto envelhecido e outros tipos de danos.



De modo rápido e lúdico, o site explica todos os tipos de agressões mais comuns que os cabelos sofrem e ainda mostram os comuns atritos recorrentes nas diferentes fases da vida de uma mulher.



Mais do que isso, a atual campanha Atrito Zero mostra como é possível realizar o tratamento dos cabelos através de três rápidos passos, por meio de perguntas interativas, em que a usuária deve selecionar as repostas de acordo com seu perfil. Com as informações coletadas no teste, a Amend oferece uma solução prática com o produto ideal para seu tipo de cabelo e também condições dos fios.



Linha Atrito Zero



Para resolver diretamente este problema, a Amend criou uma linha de produtos especiais, focados nesta solução, fazendo a chamada blindagem dos fios, protegendo-os dos constantes atritos. Os produtos lubrificam os fios e fazem com que eles deslizem suavemente entre eles, diminuindo esses atritos.



A premissa dos produtos da linha Atrito Zero é constituída, também, de três itens: zero agressões mecânicas, zero agressões ambientais, zero agressões químicas.



Aplicativo #ficaadica da Amend



Além do site, com orientações, testes e dicas interativas, a marca também apresenta um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis com sistema operacional Android, já disponível gratuitamente na loja virtual da Google Play. Também temos belos tonalizantes, por exemplo.



Trata-se de um aplicativo de realidade aumentada que transforma a experiência dos produtos mostrando como cada um deles pode funcionar em seus cabelos.



Endereço



AV. GUPE, Nº.10767, GALPÃO COMERCIAL N.26 BLOCO IV BOX 38 - JARDIM BELVAL - BARUERI – SP- CEP: 06422-120

Website: http://www.amend.com.br/