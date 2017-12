Amend lança linha Máscaras Essenciais para reposição hídrica, lipídica ou da massa capilar

São 3 diferentes tipos de máscaras para restaurar a vida dos fios, deixá-los mais resistentes e trazer de volta o brilho e a maciez.



Quando a alimentação com alimentos mais saudáveis não é suficiente para manter cabelos lindos, é preciso cuidar dos fios de forma mais intensa, repondo os ingredientes perdidos. As máscaras capilares são essenciais para quando os fios estão ressecados, sem vida e quebradiços. Pensando nas mulheres que precisam recuperar a saúde dos fios, por conta da ação do calor, do vento, de químicas como coloração ou por conta do envelhecimento natural dos cabelos, a Amend desenvolveu para cada tipo de dano, uma máscara capilar ideal que ajuda de forma simples e prática a tratar os fios.



Conheça os produtos que fazem parte da linha Amend Máscaras Essenciais:



Máscara Hidratação - Para cabelos ressecados e opacos – 250g

Combinando o precioso Leite Vegetal de Argan ao Pantenol, ativos extremamente hidratantes, esta Máscara repõe a umidade natural dos cabelos ressecados e opacos, retendo a água sobre a cutícula dos fios, melhorando a maleabilidade e a flexibilidade, evitando a perda do brilho e da hidratação. Os fios ficam alinhados, imediatamente hidratados, macios, sedosos e com muito brilho.



Máscara Nutrição – para cabelos fracos e sem vida – 250g

A Manteiga de Cereais e Óleos presentes na fórmula, repõem os Lipídios evitando que os fios fiquem quebradiços e ásperos. Promovem a lubrificação necessária evitando a perda da água e outros componentes, mantendo a superfície do fio íntegra e homogênea. Os cabelos ficam nutridos, suaves, sem frizz, livres das pontas duplas e do ressecamento.



Máscara Reconstrução – Para cabelos quebradiços e frágeis – 250g

A Queratina e Aminoácidos Vegetais presentes na fórmula, asseguram a restauração completa dos fios por dentro e por fora, evitando que o cabelo fique fraco, quebradiço e sem vida. A Máscara Amend Reconstrução promove a restauração das regiões onde houve rompimento da cadeia peptídica, causada por agentes agressores como tensoativos, poluentes, alisantes e corantes, gerando o reequilíbrio do teor de água e aminoácidos dos fios, que ficarão totalmente condicionados, macios e regenerados.



Modo de Uso:

Após lavar os cabelos com shampoo, retire o excesso de água com uma toalha e aplique a máscara do comprimento dos fios até as pontas, massageando mecha por mecha. Deixe agir por 03 minutos. Enxágue bem retirando todo o produto. Se desejar, aplique a seguir o condicionador para selar as cutículas.



Onde encontrar: os produtos Amend estão disponíveis em mais de 12 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil. A marca também disponibiliza os produtos por meio do e-commerce (www.amend.com.br).



Sobre a Amend Cosméticos

Fundada em julho de 1994, a marca iniciou suas atividades com Reparador de Pontas Amend, que rapidamente ganhou destaque no mercado nacional, o que os incentivou a ampliar seu portfólio.

Com fornecedores globais de matérias-primas, a Amend aposta em ativos modernos, alta tecnologia e oferece hoje produtos que atendem a todas as necessidades capilares com soluções completas para tratamento, transformação, finalização e coloração. A Amend é uma marca que entende as mulheres e contribui para deixá-las mais lindas todos os dias.



