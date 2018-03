Análise digital da pele: uma nova era do cuidado com a cútis

São Paulo, março de 2018 - Quantos anos tem a sua pele? Ela aparenta ser mais nova ou mais velha que a sua real idade? Muitas pessoas subestimam os danos que podem estar causando ao seu rosto por não se protegerem adequadamente do sol ou não fazer o tratamento certo para o seu tipo de pele. Será esse o seu caso?



Para saber a real situação da sua pele, os melhores dermatologistas indicam a análise digital, realizada por meio de um equipamento fotográfico computadorizado, altamente sofisticado que analisa a pele com a ajuda do computador em duas dimensões. Conhecido como Visia®, o aparelho ajuda o médico a indicar o melhor tratamento, além de conscientizar sobre os danos causados na pele, impossíveis de ver a olhos nus.



"Esse aparelho avalia a textura da pele do paciente, detectando poros, vasinhos, pigmentos superficiais ou profundos, manchas e rugas. Serve também para uma análise prospectiva de como ficará a pele quando tratada. Além disso, realiza uma fiel e excelente documentação fotográfica, incluindo gráficos comparativos, para avaliação antes e após os tratamentos", explica a dermatologista Ligia Novais.



Como funciona



A partir de fotografias digitais, feitas com luz ultravioleta, o equipamento tem a capacidade de penetrar até a derme, a camada intermediária da pele. O aparelho também possui um banco de dados que arquiva todos os exames do paciente, o que possibilita a comparação entre a pele no início e término do tratamento. Isso permite ao profissional avaliar aspectos que estão normalizados e os que ainda necessitam da continuidade ou mudança do tratamento para atingir a o resultado esperado.



A Dra. Ligia Novaes comenta que um aspecto importante do uso do aparelho é a conscientização das pessoas a respeito da proteção da pele dos raios solares.

"Pacientes que não acreditavam que o sol causa envelhecimento da pele, rugas, manchas, lesões pré-cancerosas e até o câncer de pele, mudam de ideia ao visualizar os danos solares existentes na sua pele, detectados através das imagens do Visia".



É importante lembrar que o aparelho não dispensa exame físico dermatológico, realizado com a ajuda de uma lupa, mas ele complementa as informações constatadas no exame físico. Para o paciente, é uma oportunidade de visualizar a idade real da sua pele por meio e fotografia e comparar os melhores resultados dos tratamentos personalizados, sugeridos pelo dermatologista.



"Não adie mais os cuidados com a pele do seu rosto e aproveite a nova era da tecnologia para se beneficiar e ter o tratamento mais indicado para sua pele. Afinal, quem não quer parecer mais nova, não é?", complementa a dermatologista.



Sobre a MedSystems



A MedSystems é uma empresa referência no mercado há mais de 14 anos, que importa e comercializa equipamentos de alta tecnologia para atender aos médicos especializados em procedimentos clínicos e estéticos.

Além de oferecer somente equipamentos de ponta, a MedSystems possui equipe especializada para realizar treinamento, capacitação e assistência técnica para toda a linha de produtos.





