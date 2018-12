A Anvisa aprova o registro de shampoo à base de ativos do café para tratamento de calvície

Dois pesquisadores mineiros desenvolveram o primeiro shampoo à base dos ativos do café, que possibilita o crescimento dos cabelos em casos de calvície e alopecia. Trata-se do resultado de estudo científico do extrato biotecnológico do café, e dos princípios ativos necessários ao estímulo ao crescimento capilar. Os farmacêuticos responsáveis pela pesquisa, dra. Jackeline Alecrim, especialista em Cosmetologia Avançada e Farmacologia Clínica, e o Dr. Gilmar Machado Miranda, farmacêutico Mestre em Ciências Farmacêuticas, detêm a patente do produto, que é produzido no Polo Biotecnológico nas instalações Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem a marca Magic Science.



Os pesquisadores informam que após quatro anos de pesquisas foi possível obter um composto capaz de inibir a queda capilar e estimular o surgimento de novos fios, ao atuar nos mecanismos de controle da queda e no estímulo à atividade celular no bulbo capilar, diminuindo a morte dos folículos e possibilitando o crescimento dos fios .A pesquisadora Dra. Jackeline Alecrim explica que a inovação do produto está no fato de ele combinar diferentes mecanismos de ação contra a queda, se comparado com outras criações disponíveis no mercado, destinados ao consumidor final. A pesquisa dos farmacêuticos revelou a inibição e conversão de testosterona em DHT, - um esteroide e hormônio que influencia na queda dos cabelos -, e o estímulo do shampoo à atividade celular no bulbo capilar.



Os pesquisadores ressaltam que o Caffeíne"s Therapy, à base de cafeína e outros componentes presentes no extrato biotecnológico de café, demonstrou melhorar a vascularização no couro cabeludo. As "carecas" lisas também obtiveram bons resultados, exceto quando o folículo capilar já estava em fase cicatricial, quando está fechado e não existe mais vitalidade e condições de reativá-lo.



O diagnóstico do tipo de alopecia certamente é o primeiro passo para a indicação do tratamento com o Caffeine"s Therapy. Entretanto, Jackeline comenta que o produto é altamente eficaz para tratar alopecia androgenética feminina e masculina e também apresenta eficácia em qualquer processo que possa impedir a chegada de nutrientes aos bulbos, como nos casos pós-cirúrgicos, tratamentos com quimioterapia e estresse, dentre outros.

Origem da Magic Science



A determinação de tornar a marca das pesquisas conhecidas do público em geral, levou os farmacêuticos, dra. Jackeline Alecrim e o dr. Gilmar Machado Miranda a empreenderem para tornar produtos referências em soluções científicas inovadoras na área da Cosmetologia Capilar Avançada. "Nosso objetivo era o de desenvolver produtos com eficácia superior aos disponíveis no mercado e, felizmente, conseguimos. Alcançamos, inclusive, o mercado internacional em 1(um) ano", comemora a pesquisadora.



O conceito da Magic Science Cosméticos Científicos, criado em 2017, é o da linha de fármacos com tecnologia no ramo da Cosmetologia Avançada. A produção inicial da Empresa foi de 2 (duas) mil unidades mensais para dois produtos. Dessa forma nasceu um negócio com o foco no desenvolvimento de cosméticos científicos inovadores, de alta capacidade, para atender à demanda por produtos de beleza atrelados à boa saúde capilar. Um ano depois, a receita mensal da Empresa cresceu mais de 900%, e hoje a Magic Science conta com mais de 10 (dez) formulações inovadoras. "A nossa empresa projeta o lançamento de 5 (cinco) novos produtos, já desenvolvidos, para 2019. O propósito é o de alcançar novos nichos do mercado. Há em curso um robusto investimento para acelerar ainda mais a expansão da marca ", informa a empresária.



Tratamento pioneiro



O pioneirismo de produtos para o tratamento capilar destaca a formulação de shampoo à base dos ativos do café, que possibilitam o crescimento dos cabelos em casos de calvície e alopecia. "Todo o nosso conhecimento foi voltado para desenvolvimento de uma formulação capaz de tratar de maneira eficaz os mais diversos tipos de queda capilar, no médio prazo, de forma segura e eficiente", informa a pesquisadora, que obteve o reconhecimento dos seus produtos no mercado externo: EUA; Japão; Alemanha; Portugal; Canadá; Suíça; e Chile.



As pesquisas da Magic Science foram desenvolvidas com recursos próprios em uma linha de 10 (dez) produtos, todos eles com capacidade de mimetizar compostos estruturais do fio e absorção inteligente, que se adapta a qualquer tipo de cabelo, além de uma tecnologia exclusiva de controle estrutural prolongado dos fios, através de mecanismos físicos", detalha a farmacêutica Jackeline.



Dificuldade para levar projeto a termo



Os sócios enfrentaram inúmeras dificuldades para levar o projeto da Magic Science Cosméticos Científicos a termo. Em função da falta de incentivo à pesquisa no país, os donos da empresa optaram por adotar uma linha independente de trabalho para que os resultados científicos não acabassem "arquivados" em um banco de patentes. Contam com a parceria de dois centros biotecnológicos, localizados em Minas Gerais e no Polo Biotecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), respectivamente. Este último assegura a excelência do padrão de qualidade máximo exigido para produtos científicos.



