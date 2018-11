Aplicativo para salões de beleza chega ao mercado brasileiro

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), juntamente com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com o maior mercado de estética no mundo. Só ficou atrás dos Estados Unidos, que têm 16,5%, e da China, com 10,3% de todo o consumo mundial no mercado de estética. A estimativa para o mercado até 2020 é de que o Brasil tenha um aumento acumulado que chegará a 14,3%, uma média de 2,7% a cada ano.



Assim como em outros segmentos, a preocupação com o meio ambiente é algo presente no mercado da beleza. Pensando nisso, o publicitário Bruno Faustino e o desenvolvedor de sistemas Eduardo Castro, da empresa uLead, em Belo Horizonte, desenvolveram o aplicativo CheckBeauty, que substitui os cartões de fidelidade de papel entregues nos salões. "As promoções e os benefícios dados pelos institutos de beleza são muito esperados pelos clientes. Quando organizamos e digitalizamos esse processo, acreditamos que todas as partes saem ganhando", destaca Faustino.



O aplicativo , compatível com Android e iPhone, pode ser utilizado durante seis meses gratuitamente, pagando apenas R$ 19,90 após o prazo expirado. "Acredito que o investimento é bem pequeno para o que pode trazer para os negócios. O programa atua justamente na fidelização da clientela, algo muito valorizado nos dias de hoje", revela.



Com custo menor que os carimbos em papel, além de fácil acesso por ser virtual, o CheckBeauty evita a falta de controle dos benefícios por parte dos lojistas. "Muitas pessoas perdem os cartões e acabam desmotivados em seguir colecionando checks", conta o idealizador.



Para facilitar e organizar melhor o controle dos salões de beleza com o uso dos cartões virtuais, a empresa desenvolveu três aplicativos para o gerenciamento do carimbo. Faustino explica que há uma versão do cliente, no qual é possível visualizar, com facilidade, os salões cadastrados, além do endereço e os checks recebidos. "Mas há ainda o feito para colaboradores, que permite acessar o número do estabelecimento em que a pessoa trabalha, a senha de cadastro de cada profissional e é liberado para o registro dos carimbos a partir do CPF do cliente. E, por fim, o aplicativo do gerente, que tem a funcionalidade de administrar os relatórios dos cartões e acompanhar todo o processo com o número de novos cadastros e novos carimbos", completa.



Todos os salões cadastrados estarão disponíveis na área de busca do aplicativo e é possível, também, visualizar, em um mapa, os salões presentes no aplicativo. "Caso o cliente não esteja com seu celular no momento do check, ele pode receber o carimbo pelo CPF, enviado automaticamente para o aplicativo do cliente", conclui.