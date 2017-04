Aplicativo SSHAMPOO é a novidade no mundo da beleza

Aconteceu nesta segunda-feira, 03 de março às 19:30 o lançamento oficial do aplicativo SSHAMPOO, que ocorreu em um jantar reservado para convidados no 300 Cosmo Dining Room em Porto Alegre/RS.



Quem nunca imaginou agendar com seu cabeleireiro (artista) favorito no local que preferir em apenas alguns cliques. O aplicativo SSHAMPOO foi criado para trazer toda esta comodidade para o consumidor agendar, não somente o seu cabeleireiro, mas também maquiadores, barbeiros e consultores de moda no local em que optar.



O aplicativo, conforme descrito pelo seu idealizador, Cesar Augusto, renomado empresário do segmento de beleza, "O SSHAMPOO é o primeiro app do mundo na gestão de locações de espaços ociosos em ambientes de beleza. Este lançamento é um marco para todo segmento".



O aplicativo beneficia além do consumidor, os profissionais de beleza e moda (artistas) que querem aumentar sua rede de atuação e não possuem um local fixo de trabalho e, também os proprietários de salão, barbearia ou espaço de beleza que querem aumentar seus lucros e que não querem mais ficar com seus espaços desocupados.



O App só virou realidade devido a parceria entre Cesar Augusto, proprietário do Mirage Três Figueiras, Alexandre Trevisan, CEO da uMov.me, Marcell Ferreira, CEO da Ampulheta e Adriane Cornelius, do Salão RhedCo, que após identificarem uma oportunidade para os profissionais de beleza que não têm um um local para trabalhar e a necessidade de gerar conveniência, além de uma nova experiência aos consumidores.



Marcell Ferreira, sócio da SSHAMPOO, ressalta: "A gente vai conseguir rentabilizar mais o salão, criar uma geração de recursos extras para o artista e o consumidor vai conseguir ter o artista dele aonde ele quiser e pagar da maneira que achar melhor".



Após o lançamento o aplicativo foi disponibilizado gratuitamente nas lojas Google Play e AppStore.

Website: http://sshampoo.com.br