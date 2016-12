Aprenda a como diminuir a gordura das suas costas

A gordura acumulada nas costas, próximo às axilas e escápulas incomoda muita gente. Além de ser ocasionada por fatores genéticos e hereditários, a gordurinha das costas tem muita relação com a falta de exercícios, a rotina alimentar e má postura. O incômodo pode ser percebido ao usar sutiãs, biquínis, maiôs, blusas e vestidos de costas abertas e camisetas justas.



A facilidade em eliminar ou ganhar gordura nessa região é influenciada por fatores genéticos, cada um tem um biótipo. Porém, o problema pode ser resolvido com algumas mudanças simples listadas abaixo.



Mude a alimentação



Alimentos gordurosos e ricos em açúcar favorecem o acúmulo da gordura em regiões do corpo, incluindo as costas. Uma dieta balanceada, rica em alimentos saudáveis pode ajudar a diminuir o acúmulo da gordura. As quantidades de alimento ingeridas também devem ser respeitadas e reduzidas. Comer de três em três horas, acabar com os beliscos nos intervalos e eliminar o hábito de repetir o prato também são mudanças de hábitos importantes e que ajudam a reeducar o corpo.



Exercícios



A maior parte das pessoas concentra o foco somente nas áreas como o abdômen, os glúteos, e as pernas, esquecendo que também existem outras partes importantes, como as costas, onde se deve perder gordura para conseguir uma imagem esteticamente melhor. Inicie seus exercícios de maneira progressiva, faça exercícios simples e sem carga, apenas com o peso corporal e aí então parta para exercícios mais complexos com pesos, elásticos ou aparelhos.



Alguns exercícios indicados para quem quer acabar com a gordura das costas são: remada alta, flexão de braços, treinamentos com peso e intervalados de cardio, abdominais e natação.



Um impulso a mais



A utilização de métodos naturais para a prevenção do acumulo de gordura na região das costa, como o uso dos termogênicos naturais, assim como SlimCaps, são ideais para acabar com a gordura localizada que tanto incomoda, sobretudo em áreas mais difíceis. Este tipo de produto atua na queima da gordura, conferindo mais disposição para a prática de exercícios, acelerando o metabolismo e ajudando a queimar mais rápido o que for consumido.



Os termogênicos naturais são indicado para quem quer acabar com as gordurinhas localizadas e ainda assim manter a saúde, já que ajuda a abaixar os níveis de colesterol no sangue e melhora o funcionamento do intestino, acabando com o inchaço. Por meio de um processo chamado termogênese, as soluções aumentam a temperatura corporal, acelerando o metabolismo e queimando a gordura.