Aprenda a escolher semijoias de acordo com seu biotipo

Quando compramos nossas roupas procuramos valorizar o que temos de mais bonito, não é mesmo? Seja o colo, os braços, as pernas! Mas normalmente não usamos o mesmo critério na escolha dos acessórios e nem tão pouco na seleção de semijoias. Isso é um erro, pois as semijoias fazem parte da autoestima, da beleza e da identidade da mulher. Pensando nisso a Valentina Acessórios criou um guia para auxiliar nesta triagem! Vamos lá?



A primeira dica é ter bom senso. Alguns looks ficam pesados quando as semijoias não são escolhidas corretamente, mas por outro lado, quando a opção é acertada podemos criar vários efeitos em uma mesma roupa, realizando produções superdiferentes e criativas.



Roupas básicas, por exemplo, permitem uma maior variação; já as estampadas exigem mais cautela. Peças em pérola e dourado são clássicas e ficam bem em praticamente qualquer mulher. Assim como as argolas que permitem infinitas variações.



As mulheres baixas e as de pescoço curto, por exemplo, devem evitar brincos e colares exagerados. Quem tem o nariz avantajado ou um queixo que se sobressaia deve fugir dos brincos do tipo botão. Os brincos longos e pendentes ajudam a afinar o rosto e combinam com vários tipos de decotes. Prestar atenção às cores também é interessante, harmonizar a tonalidade dos brincos com as dos cabelos é uma ótima opção. Isso sem falar na tonalidade da pele.



Corpo Ampulheta: caracteriza-se por quadril e ombros na mesma medida e cintura mais fina. Colares longos, cores neutras e anéis básicos valorizam esta silhueta. Cores gritantes e mix de banhos devem ser evitados.



Corpo Triângulo: caracteriza-se por ombros mais estreitos que o quadril. Brincos grandes e mix de colares curtos valorizam esta silhueta. Mix de pulseiras, anéis grandes, anéis e pulseiras coloridos devem ser evitados.



Corpo Quadrado: caracteriza-se por quadril, ombros e cintura quase na mesma medida. Peças maleáveis, equilíbrio de cores entre pulseiras e colares, anéis com design solto valorizam esta silhueta. Peças retas e chockers devem ser evitadas.



Corpo Oval: caracteriza-se pela cintura mais larga que o quadril. Colares do tipo gravata, anéis e pulseiras com desenhos vazados e looks monocromáticos valorizam esta silhueta. Colares curtos e mix de mais de um tipo de banho devem ser evitados.



Corpo Triângulo Invertido: caracteriza-se pelo quadril mais estreito que o ombro. Mix de pulseiras, mix de anéis e anéis coloridos valorizam esta silhueta. Brincos grandes, colares chamativos e chokers devem ser evitados.



Mulheres de pele clara: são valorizadas pelas cores verdes e azuis. Mulheres morenas: podem optar por pedras nas cores brancas, laranjas, lilás, amarelas e vermelhas. Mulheres negras: devem apostar nos tons de laranja e vermelho. As pedras brancas também são boas opções.



