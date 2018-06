Aprenda a fazer uma maquiagem especial para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2018 já começou e para entrar no clima, vale a pena caprichar na produção na hora de torcer pelo Brasil. Além das roupas nas cores da bandeira, é possível também usar a criatividade e elaborar maquiagens diferentes com o verde, amarelo e azul.



Consultamos a instrutora de maquiagem profissional do Instituto Embelleze Ribeirão Preto, Miriam Santoro, para ensinar como fazer uma make especial para a Copa do Mundo. Anote o passo a passo e capriche no visual durante os jogos do Brasil:



Passo 1: Preparação da Pele



É fundamental que a pele esteja limpa, tonificada e hidratada para que fique mais uniforme na hora de receber a maquiagem. Aplique uma base com a mesma tonalidade da sua pele utilizando um pincel de forma uniforme e sem deixar manchas. Em seguida, aplique um corretivo para corrigir o que restou de alguma olheira ou imperfeição.



Passo 2: Contorno facial



Nas nossas áreas naturais de sombra, aplique uma base com uma tonalidade um pouquinho mais escura do que a pele, devolvendo o contorno e a profundidade do rosto



Passo 3: Iluminação do rosto



A iluminação é importante para destacar os pontos fortes do rosto nas partes mais salientes como pontas do nariz, testa, arco do cupido e queixo. O ideal é usar um produto que tenha o subtom da sua pele, para dar o efeito de iluminação desejado.



Passo 4: Preparação dos olhos



Pele pronta, é hora de entrar na área dos olhos. A primeira coisa a se fazer é acertar o contorno da sobrancelha com um pincel chanfrado de precisão e uma sombra na tonalidade da sobrancelha, preenchendo as falhas e definindo melhor o traço.



Em seguida, aplique uma sombra clara no arco da sobrancelha que é o ponto alto dos olhos para iluminar a área.



Passo 5: Sombras



É hora de começar a colorir a área dos olhos começando pelo côncavo, esfumando com a cor amarela, criando uma base mais clara e quente para a região. Em seguida para dar mais profundidade ao côncavo, aplique uma sombra verde escuro.



Passo 6: Brilho e arremate



Aplique cola de glitter na pálpebra móvel e em seguida aplique o glitter na cor dourada. (A cola de glitter pode ser substituída por um primer de sombra).



Na parte inferior dos cílios, passe a cola de glitter e com um pincel chanfrado, aplique o glitter azul. Cuidado para não atingir a linha d"agua ou os olhos.



Brilho aplicado, é hora do delineador que vai realçar e definir o olho e em seguida, a aplicação dos cílios postiços e do rímel para dar aquele volume.



Passo 7: Lábios



Na boca, aplique um batom nude para dar acabamento nos lábios e provocar aquele efeito "olho tudo, boca nada". O objetivo dessa maquiagem é chamar a atenção para os olhos que levam as cores do Brasil.