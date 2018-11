Aprenda uma Receitas Fit - Fish-n-Chips Light

O verão 2018 está chegando e nada de largar a boa alimentação. Hoje vamos preparar uma receita extremamente saborosa e cheia de proteína e outros nutrientes. A proteína escolhida da vez é o peixe, uma das melhores fontes da substância no mundo animal.



A receita escolhida é o famoso Fish-N-Chips, mas na sua versão Fit, feito inteiramente no forno. A estação mais quente do ano combina perfeitamente com esta receita. Fácil e nutritiva, você pode fazer no conforto do lar. Ideal para seu final de semana, ou incluir nas suas marmitas diárias! Vamos ver os ingredientes.



Fish-n-Chips feito no forno - receitas Fit para o Verão



Lista de Compras



Molho



1 colher de alcaparras cortadas

1 colher de raiz forte em conserva

1/2 xícara de maionese Light

1/2 colher de casca de limão raspada

1 pitada de sal marinho

1/2 xícara de suco de limão

Pimenta do reino a gosto



Prato Principal



7 colheres de azeite de oliva extravirgem

1 1/4 xícaras de farinha integral

2 ovos caipiras

1/4 xícara de mostarda marrom

1 colher de pimenta do reino

1 1/3 xícaras de farelo de torradas ou pão amanhecido

1 1/2 colheres de tomilho picado

2 dentes de alho moídos

550 gramas de files de tilápia ou outro peixe branco

650 gramas de batatas. Cortadas um pouco mais finas que as destinadas para fritura.

Sal a gosto



Como Fazer - receitas Fit para o Verão



1- Faça o molho. Apenas mistures todos os ingredientes em uma tigela. Cubra e leve ao refrigerador até servir.



2- Esquente o forno



3. Em uma panela, misture o azeite de oliva, farelo de pão, tomilho e metade da pimenta. Espere dar uma dourada, o que deve levar uns cinco minutos, depois e transfira para uma tigela.



4- Numa terceira tigela, misture a mostarda e os ovos. Deixe a farinha separada em um prato.



5 - Separe uma forma, cubra com papel manteiga.



5- Tempere cada pedaço de peixe com um pouco de sal e um pouco de pimenta. Primeiro mergulhe na farinha, depois na mostarda/ovos e por último na mistura de farelo de pão.



6- Transfira o peixe para a forma e coloque para assar.



7- Em uma tigela misture a batata cortada, mais azeite, sal e pimenta. Misture e espalhe bem em outra forma. Também forrada com papel manteiga.



8- Coloque a batata para assar na parte de baixo do seu rack, a parte mais quente do forno.



9- Espere ambos estarem dourados e pode tirar e servir com o molho.



