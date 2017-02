Aprenda a respirar corretamente durante o treino

Sua respiração diz muito de como está sua capacidade atlética. Respirar de forma correta durantes sua prática esportiva, vai evitar lesões, além de aumentar sua explosão muscular e condicionamento físico.



Mas é apenas puxar e soltar o ar. Não, existem técnicas e exercícios simples que podem fazer sua vida melhor.



Muitas vezes esquecemos da respiração na hora da prática esportiva, principalmente em exercícios não aeróbicos. Mas respirar de forma correta talvez é o que esteja faltando para você levantar aqueles quilinhos a mais. Veja algumas dicas para melhorar sua performance na hora de se exercitar!



Dicas para respirar corretamente



Na hora de correr, cada pessoa acha uma maneira melhor para respirar. Contar os paços para cada suspiro é uma ótima maneira de controlar sua respiração, não respire de formas muitos diferentes durante o treino.



Faça exercícios para evoluir o uso do diafragma durante a respiração. Este músculo pode ser exercitado, como todos os outros do nosso corpo.



A questão de respirar pelo nariz ou pela boca gera muita controvérsia. Alguns especialistas dizem que o nariz tem o poder de filtrar o ar, dando mais qualidade para respiração. Outros que discordam, dizem que é um esforço difícil e desnecessário para sua prática esportiva.



Em esportes de contato, muitas vezes segurar a respiração pode lhe ajudar a absorver um golpe, pois você estará concentrado blindando as partes mais sensíveis do seu corpo. Respirar corretamente também vai lhe ajudar na hora do descanso. Existem diversas técnicas de relaxamento usando sua respiração.



Esteja sempre atento a sua respiração durante o treino, isso vai ajudar no seu foco e na economia do gás para os minutos finais do round ou da série.



Exercite sua abdominal! Os músculos desta região podem ser muito úteis na hora de respirar.



Aumente a intensidade e duração dos exercícios aos poucos, sua respiração vai evoluir junto com o resto do seu corpo.

