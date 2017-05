Aprenda como usar blusa cropped

A tendência cropped não é de hoje e, ainda assim, continua fazendo sucesso. Característica por seu tamanho mais curtinho e por dar destaque à famosa "barriguinha de fora", as blusinhas, tops e camisetas cropped dão estilo e personalidade e aparecem em looks ousados no corpo de famosas e também das fashionistas.



Apesar de ser lembrada por mostrar partes do corpo e também associada ao verão, a blusa cropped também aparece no outono-inverno, com modelos que podem ser de manga longa ou que complementem o look e que podem ser encontrados no shop do Gallerist em diferentes opções. A união de ousadia com versatilidade é uma das razões pela qual a peça continua em evidência e, para não haver dúvidas de como usá-la, seguem algumas sugestões das duas maiores combinações.



Blusa cropped com saia



Todo tamanho de saia combina com blusa cropped: seja mini, mídi ou longa. Há modelos de blusinhas para cada situação e o resultado final é realmente encantador. Para não errar, comece do seguinte conceito: se a saia apresenta volume, a blusa deve ser justa. E o mesmo vale para o contrário.



Com relação às cores, criar um contraste pode ser uma caminho e estampas e texturas podem ser diferenciadas em cada uma das peças (blusa estampada com saia lisa ou o contrário). Se as duas peças forem da mesma estampa, com a mesma cor, o ideal é que algum terceiro elemento equilibre as cores, criando uma produção mais harmoniosa.



Blusa cropped com calça



Usar calças com blusa cropped segue praticamente a mesma linha. A questão do volume deve ser equilibrada. Como a blusa é uma peça que mostra partes do corpo, é comum elas focarem na harmonia, mesmo quando estamos falando de blusas, saias ou camisas soltas. Resumindo, a ordem é "manter a proporção".



A blusa cropped é altamente democrática e combina com tudo, de acordo com seu estilo: calças jeans, cintura alta, calças de alfaiataria e tantas outras. Uma combinação infalível é com a confortável legging. A grande questão, claro, é combinar o visual de acordo com a ocasião.



O segredo para não errar com a blusa cropped

As especialistas sempre mostram uma ou outra dica que acaba facilitando a criação de looks. No caso da blusa cropped, não é diferente: o grande segredo para não errar na composição é controlar o volume.



E há uma máxima sobre a composição que diz "o que deve chamar a atenção é a mulher, e não a roupa". Seguindo isso, as chances de sucesso no visual são grandes.



Sobre a loja



Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda, são quatro irmãs conectadas muito além do genuíno laço de sangue. Elas também estão unidas pelo gosto e interesse por moda. E foi a partir dessa grande ligação que o Gallerist surgiu.



As peças disponíveis no blog&shop são garimpadas pelas irmãs, que buscam novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado. O trabalho é fazer uma espécie de curadoria dos artigos que serão vendidos no site, por isso o nome Gallerist – significado de galeristas em inglês.



O canal apresenta um blog – também produzido pelas irmãs – onde o público tem acesso às novidades de moda, decor, arte, gastronomia, viagens e demais eventos que ocorrem ao redor do mundo. O maior diferencial do Gallerist é ter o potencial de agregar qualidades de quatro pessoas com particularidades e talentos diferentes, em prol de um mesmo objetivo: gerar bom conteúdo e vestir mulheres contemporâneas.



Carolina, com sua paixão por arte, traz para o site o olhar de fotógrafa, capturando tudo de relevante que vê. Fernanda acrescenta as experiências da arquitetura, Mariana, sua apreciação e conhecimento de moda, e Amanda a inspiração na gastronomia e design.



Utilizando essas variadas perspectivas e a envolvente paixão pela moda, as irmãs constroem dia a dia o sucesso do Gallerist. Confira também um de nossos melhores designers, schutz, por exemplo.



Endereço



Rua Iaiá - São Paulo/SP CEP 04542-907

Website: http://www.gallerist.com.br