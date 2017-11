Aprenda a usar a moda plus size de maneira criativa no seu dia a dia

Ser elegante não está apenas ligado a maneira como nos vestimos, grande parte do que classifica uma pessoa como elegante vem do modo como ela se comporta no mundo, mas existem algumas escolhas que podem ser feitas em relação a roupas que ajudam a nos dar aquele ar mais sofisticado e elegante.



Pensando nisso nós preparamos um conteúdo com algumas dicas para você aprender a usar a moda plus size de maneira mais criativa no seu dia a dia, usando peças coringas e truques práticos você pode montar looks muito mais sofisticados. Ficou curiosa? Anota tudo para dar aquela repaginada no seu closet.



1- Se conheça e valorize seus pontos fortes.



A nossa primeira dica é muito valiosa. Conheça seu corpo e se ame. É muito importante entender a diversidade, conheça o formato do seu corpo e orgulhe-se dele, com certeza conhecendo seu corpo fica mais fácil encontrar aquilo que melhor funciona para ele.



Valorize seus pontos fortes, ao invés de disfarçar aquilo que te incomoda, uma cintura marcada corretamente a silhueta, valoriza as pernas e cria curvas bem bonitas. Assim, em vez de ficar escondendo as dobrinhas, valorize o que é mais bonito em você chamando atenção para essa região: o pescoço, o colo, o busto, os braços, as pernas. Então já sabe né? Quando for escolher aquele vestido, calça ou blusa plus size, procure aquilo que vai te valorizar.



2- Bom caimento



Quando você estiver pensando em comprar uma nova camisa plus size, ou um vestido novo tenha em mente essa dica primordial: vista roupas que te sirvam bem. Não adianta comprar roupas de um número maior ou menor pois pode passar a impressão de desequilíbrio e desleixo.



Verifique se o ombro e as mangas não estão muito curtas ou muito folgadas, preste atenção ao comprimento da peça e se ela permite uma mobilidade confortável.



Não adianta a roupa ser linda se você precisa ficar puxando e ajeitando sempre que vai sentar ou andar. Encontrar a roupa que melhor se ajuste ao seu corpo e suas curvas é essencial para esbanjar elegância.



3- Minimalismo



Já ouviu que menos é mais né? Combinações minimalistas tendem a ser mais elegantes e práticas, descomplicando o dia a dia sem perder o charme.



A regra é menos cores, menos mistura de acessórios. Aposte em peças-chave como as camisas plus size e uma calça plus size com um bom corte, ou até mesmo um macacão. Outra dica é apostar em peças com tons neutros e terrosos que deixam qualquer looks mais elegante e descomplicado, o famoso pretinho básico que vai com tudo sabe?



Gostou das nossas dicas? Não tenha medo de se sentir linda e poderosa e invista em você e na sua autoestima.





Website: http://www.juliaplus.com.br/