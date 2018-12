Fim de Ano: aproveite para renovar o bronzeado

Como está seu visual para o verão? Já está com o bronzeado em dia ou ainda está com aquela aparência típica do inverno?

Para se preparar para viver toda a intensidade e os dias ensolarados de praia no verão 2019, conte com a ajuda do Autobronzeador da Skelt, o produto ideal para dar aquela repaginada rápida no visual e conquistar um bronze natural, com a garantia de muita beleza e de uma aparência realmente saudável.



Conheça a Skelt!



Para quem ainda não conhece a Skelt, vale dizer que a marca de cosméticos tem tradição e credibilidade na indústria da beleza. A linha de autobronzeadores da marca oferece um resultado seguro, bonito e confiável, que surpreende por causa da uniformidade obtida e pela cor natural do bronzeado.



Os produtos da Skelt incluem o Autobronzeador Corporal em Mousse, o Spray Autobronzeador Gradual, o Iluminador Corporal Red Carpet, o Bronzeado Instantâneo Red Carpet Glow e os kits promocionais compostos por diferentes produtos da linha.



Autobronzeador Corporal em Mousse



A renovação do bronzeado é instantânea com o uso do Autobronzeador da Skelt. Basta definir previamente a intensidade do bronzeado desejado, para saber se a aplicação deverá ser feita pelo período de 3 horas, para bronzeado médio; ou 8 horas, para bronzeados mais fortes.



O produto deve ser aplicado no corpo todo. Em seguida, basta esperar o tempo recomendado e tirar o produto durante o banho, que deve acontecer apenas com água, sem o uso de esponjas ou sabonetes.



O autobronzeador rende muito. Além disso, o autobronzeador não mancha as roupas e não transfere para lençóis na hora de dormir.



O Autobronzeador Skelt é a solução perfeita para quem deseja um bronzeado lindo no verão 2019. Aproveite agora mesmo!







Website: https://www.skelt.com.br/