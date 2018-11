Arquitetos do Mato Grosso do Sul conheceram em primeira mão as novas linhas de MDF da GreenPlac, disse José Roberto Colnaghi, da Asperbras

A noite foi de festa no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. As diretorias da Asperbras e da GreenPlac, subsidiária do Grupo voltada à fabricação de placas de MDF, prestigiaram o evento, que lançou formalmente quatro novas linhas de produtos. Elas já estão presentes na decoração de ambientes da CASACOR MS.



As linhas Moderno, Natural, Toccare e Essenziale, essa última premiada na Feira Interzum, na Alemanha, em 2017, são apostas da GreenPlac para a indústria moveleira e para o segmento de decoração. A CASACOR MS, que está instalada no shopping, já dispõe de 13 ambientes que foram inteiramente decorados com os padrões modernos e exclusivos da marca. A fábrica da GreenPlac, inaugurada recentemente em Água Clara (MS), contou com investimento de mais de R$ 600 milhões e já está em plena produção.



O CEO do Grupo Asperbras, José Roberto Colnaghi, comemorou a receptividade do público sul-mato-grossense ao evento, cujos ambientes foram produzidos em parceria com a revenda local Guia do Marceneiro. "É uma satisfação contar com a presença tão significativa dos arquitetos da região, que são os verdadeiros formadores de opinião desse segmento", disse José Roberto Colnaghi, que se vibrou com ambientes da CASACOR MS decorados pela GreenPlac.



O gerente de Marketing da GreenPlac, Marcelo Temóteo, destacou a representatividade do encontro. "É gratificante recebermos tantos convidados, tendo em vista que há poucos meses inauguramos a GreenPlac, que é a fábrica de MDF mais moderna do Brasil", frisou Temoteo.



Também estiveram na recepção, realizada no último dia 13, Claudia Banzer, executiva comercial da CASACOR, Francisco Colnaghi Neto, diretor da empresa Colpar de agronegócios; Mário Gavinho, diretor industrial da GreenPlac; e Valmir Souza, diretor operacional.









