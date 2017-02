Arranjos, Laquê, Purpurina e Chapinhas estão os produtos que garantem a beleza dos cabelos no Carnaval e é importante o uso do protetor solar

O Carnaval é uma festa muito agitada e chama a atenção pelas fantasias, maquiagem e cabelo. Muito brilho, purpurina e looks elaborados. Os especialistas em cabelos dizem que a regra é um penteado prático e a tendência é o cabelo parcial ou totalmente preso.



A cor, o estilo, o volume e a forma do cabelo atraem olhares e elogios deixando as pessoas mais confiantes. Cleide Rosa, técnica capilar da Vita Derm, explica que é fácil verificar quando um cabelo está saudável, "ele revela um aspecto sedoso e brilhante e é suave ao toque".



Para o Carnaval, o cabelo deve ser preparado com produtos hipoalergênicos, dermatologicamente testados, com filtro solar quaternizado, que restauram os fios do calor e do suor. Nestas ocasiões, o ideal são os produtos multifuncionais que modelam o cabelo e proporcionam brilho durante todo o Carnaval, como o Vita Fashion 5 em 1.



Para quem não abre mão dos cabelos lisos a indicação é o Silk Hair que logo na primeira sessão, os fios já mostram sinais de recuperação."É o efeito de salão em casa", completa a técnica capilar.



Para os tons loiros, vermelhos ou ruivos ficarem mais vibrantes sem o efeito amarelado ou alaranjado, Cleide Rosa reforça que a matização só obtém bons resultados se for feita com produtos de qualidade, com um bom pigmento violeta, como a Linha Loiros Perfeitos, que dá um efeito platinado.



Para a especialista, quanto mais natural estiver o cabelo melhor, mesmo para quem quer apostar nos adereços indispensáveis para os looks de Carnaval, como arranjos de flores, faixas de cetins, presilhas, fitas coloridas, miçangas, chapéus enfeitados e tiaras com penas e plumas. O glitter também faz toda a diferença e pode ser um complemento que deixa o cabelo com brilho e é fácil de ser retirado.



Cleide Rosa dá dicas de penteados simples, mas que fazem toda a diferença para a ocasião: trança lateral, rabo de cavalo, coque alto, fios soltos levemente ondulados com o uso do babyliss. "As tranças são excelentes, porque elas não se desfazem facilmente na hora da folia", afirma.



A beleza das mãos e das unhas também é destaque no Carnaval. Qual mulher não é apaixonada por esmaltes? E a boa notícia é que a Vita Derm pensou na facilidade de esmaltar as unhas, pois os vidrinhos com 10 cores inspiradoras vêm com uma esfera misturadora de inox, evitando que o esmalte endureça.



Depois dos cabelos hidratados, produzidos, unhas feitas é hora de proteger a pele. Além da alimentação saudável e de ingerir bastante água, os foliões devem aplicar o protetor solar, a indicação é o Sun Vita FPS 60, que protege a pele contra os raios UVs. É desenvolvido com filtros fotoestáveis, ação hidratante, com efeito mate, oil-free e toque seco. "Esse protetor solar serve para todos os tipos de pele", diz Rosalina Alves, Técnica de Estética da Vita Derm.