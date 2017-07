Árvore de natal temática pode dar personalidade à decoração

Mesmo com alguns meses antes do Natal, o tema já é pauta presente entre varejistas e decoradores. Enquanto uns se preparam para atender à demanda do público, outros buscam novas maneiras de preparar o ambiente, principalmente quando se trata da árvore de natal.



Nos dias de hoje, a tradição da época natalina se mistura a diferentes culturas e possibilita que as decorações continuem dentro do clima, porém trazendo novos temas e transformando a árvore de natal em um item personalizado, ainda passando a mensagem, porém, expressando com mais exatidão o gosto daqueles que a decoram.



Com isso, é comum encontrar alguns temas que combinam com a árvore de natal e podem trazer vida nova à decoração mantendo o espírito natalino.

Para customizar sua árvore use elementos que vão além do encontrado em lojas de produtos natalinos. Aqui vão algumas dicas:



Árvore de Natal Musical: as opções para criar uma árvore natalina relacionada a música são muitas: é possível adesivar as bolinhas de enfeite com nomes e símbolos de banda (principalmente as bandas pop ou rock, que possuem tais identidades), ou até mesmo silhuetas de famosos que são identificáveis como Elvis, Michael Jackson, Madonna, entre outros.



Ao mesmo tempo, também é possível utilizar adereços apenas relacionados a música, como, ao invés de enfeites tradicionais, colocar os instrumentos musicais e, no topo, ao invés da estrela, uma clave de sol, por exemplo. O mais diferente de todos, no entanto, pode ser fazer da árvore um instrumento musical. Imagine uma guitarra colocada em pé e com vários enfeites. É uma ideia.



Árvore de Natal Pop: o mundo da cultura Pop é vasto e traz muitas opções. Personagens e franquias famosas de livros, histórias e quadrinhos, games, desenhos animados e filmes servem como inspiração para tematizar uma árvore de Natal. Algumas sugestões podem ser: personagens que sejam árvore, seres mágicos, itens coloridos, temas infantis, personagens graciosos e outros mais.



Árvore de Natal com mais uma temática: além do Natal, é possível criar uma nova árvore de Natal com mais um significado e não deixar estranho. O grande segredo para tal é saber escolher um tema que não banalize ou entre em contradição com o sentimento e magia do Natal. Algumas opções são: uma árvore de natal feita de livros, ou desenhada na parede, feitas com outros itens, como pelúcias ou até mesmo criadas apenas fotos e enfeites alinhados no formato de árvore.



Para todas as opções, o segredo do sucesso da árvore e se manter natalino. Para isso, enfeites e decorações de natal são essenciais. Se você já está se preparando para comprá-los, uma das lojas referência no assunto é a Rei do Armarinho. Com 90 anos de tradição, a loja oferece os principais artigos de natal, incluindo árvores, bonecos artesanais, presépios, iluminação e muito mais.



Sobre o Rei do Armarinho



A empresa, que atua desde 1926 no mercado, está situada num dos principais polos do segmento, localizado na região da 25 de março, na cidade de São Paulo. O Rei do Armarinho também disponibiliza todo o seu portfólio através de sua loja virtual, que pode ser acessada através do endereço reidoarmarinho.com.br. São inúmeros produtos voltados para artesanato, artigos para festa, embalagens, patchwork e uma seção especialmente dedicada a decoração natalina, como árvores de natal e muito mais.

