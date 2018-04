Em ascensão no mercado de maquiagem e cosméticos, Bella Femme lança seu novo site

A Bella Femme está de cara nova! Há 5 anos no mercado, a marca — que tem como proposta levar maquiagem de qualidade a preço baixo — colocou no ar seu novo site. Com um visual mais atraente e de fácil navegabilidade, é possível encontrar toda a linha de produtos e acessórios para lábios, olhos, sobrancelhas e rosto, além dos últimos lançamentos.



Quer adquirir os produtos da Bella Femme sem precisar ir longe? Recentemente, a marca fez parceria com uma distribuidora online. Para quem é revendedor(a), representante ou lojista, é uma excelente alternativa para comprar maquiagem barata e lucrar no momento da revenda. Na distribuidora de maquiagem , é permitido consultar os preços, as formas de pagamento e efetuar a compra em poucos minutos.



De acordo com Állan Nicolletti, gerente de marketing, a marca vem crescendo no segmento e ainda passará por mudanças.



"Queremos ser líderes neste segmento. Estamos planejando grandes ações para impactar ainda mais. Já criamos novas embalagens, novos produtos, parcerias e muitas coisas ainda estão por vir. A empresa realmente está crescendo e trazendo várias novidades no setor, todas elas pensadas no nosso público".



Prezando pela qualidade dos produtos — a empresa é certificada pela Anvisa —, a Bella Femme já promete um novo catálogo em breve. Então, fique de olho! Acesse o site da Bella Femme , conheça agora mesmo os produtos e fique por dentro das novidades e promoções.





Website: http://www.bellafemme.com.br