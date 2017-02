Atenção alérgicos com a folia do carnaval

Blocos, brincadeiras e muita folia, assim será mais um Carnaval, uma das temporadas mais aguardadas em determinadas regiões do país. Muitas pessoas já estão pensando nos adereços que vão usar, nas fantasias que pretendem comprar, nos bloquinhos em que vão desfilar. Para muitos, entretanto, a alegria não é tão garantida assim, especialmente para o grupo dos alérgicos, que não é pequeno. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 35% dos brasileiros já apresentam algum tipo de alergia. Por isso, especialistas lembram que as pessoas precisam estar muito atentas ao que vão vestir, passar no corpo e lançar nos colegas, para evitar que a folia termine em "dor de cabeça".



De acordo com o coordenador técnico do Brasil Sem Alergia, o médico Marcello Bossois, antes de comprar ou usar qualquer produto para a folia como spray de neve, purpurina ou pulseira de neon, as pessoas devem verificar se a mercadoria tem registro da Anvisa ou certificado do Inmetro. A orientação também vale para fantasias, especialmente no caso das máscaras, que podem ter contato direto com os olhos.



"Vários desses adereços e algumas maquiagens causam alergias de pele, que, se forem intensas, podem evoluir e gerar uma verdadeira intoxicação", comenta Dr. Bossois. Para ele, o problema pode ser ainda mais grave em função da alta presença de metais pesados em determinados produtos. "O chumbo e o cádmio, muito presentes em adereços e pinturas utilizadas nas festas de Carnaval, são extremamente nocivos à saúde", alerta. A exposição a estes elementos pode provocar doenças como quadros intensos de hepatite e até infecções nos rins.



Veja algumas dicas que vão deixar a folia longe dos problemas de saúde:



· Verifique se o produto tem o selo do Inmetro ou o certificado da Anvisa;



· Prefira fantasias mais leves;



· Evite tecidos sintéticos;



· Lave as fantasias antes de usá-las;



· Mantenha sprays e purpurina longe dos olhos;



· Utilize maquiagem hipoalergênica;



· Antes de dormir, remova da pele qualquer tipo de pintura;



· Use preservativo!



Sobre o Brasil Sem Alergia



Com mais de 200 mil atendimentos gratuitos já realizados (superior à população de Resende-RJ), o Brasil Sem Alergia é um projeto social que oferece gratuitamente diversos procedimentos de prevenção, combate e controle de processos alérgicos e de doenças imunológicas. Com três postos na Baixada Fluminense (Duque de Caxias, Xerém e Nova Iguaçu), um na Zona Oeste do Rio (Realengo) e uma quinta unidade na Região dos Lagos (Iguaba Grande), a equipe da ação social oferece, sem qualquer custo, testes alérgicos, atendimento médico, orientação multidisciplinar e exame de espirometria (teste de sopro). O projeto está à disposição de toda a população do Rio de Janeiro de segunda a sábado, com agendamento através do site www.brasilsemalergia.com.br ou pela central 21 4063-8720



