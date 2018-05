O atendimento ao paciente pode ser o maior diferencial de uma instituição de saúde

Segundo dados levantados através do estudo Global Health Care Outlook 2018: The Evolution of Smart Health, os gastos com a saúde poderão aumentar, anualmente, 4,1% entre 2017 e 2021. Esse aumento poderá impactar resultados negativos para o setor.



É previsto que os gastos com a saúde possam chegar a US$ 8,7 trilhões até o ano de 2020. Diversas instituições estão cortando custos e buscando novas estratégias e veículos de receita, mas o que tem sido ofertado, não está sendo cumprido.



De acordo com informações fornecidas pela CNB, uma média de 66% das seguradoras apontou baixos números de vendas nos planos de saúde e entre 52% e 77% dos pacientes mudariam de plano por razões que não incluem procedimentos médicos.



O bom atendimento faz diferença



A qualidade no atendimento ao cliente tornou-se fundamental para todas as empresas, independente do segmento. Um bom atendimento vai muito além de boa educação e honestidade; atender bem tem um custo altíssimo, mas se a empresa perde seu consumidor, o prejuízo é maior.



Entre os diversos segmentos que buscam pela mesma clientela estão os consultórios odontológicos que procuram aumentar o número de clientes e manter os que já possuem, cada um à sua maneira. Portanto, é de suma importância ter atenção para o relacionamento com o cliente/paciente e buscar, de alguma forma, meios para trazer inovações.



Segundo um estudo realizado pela McKinsey & Company, a grande maioria dos pacientes espera que as grandes instituições possam:



● Ofertar mais qualidade no atendimento;

● Fazer com que as expectativas do trabalho sejam cumpridas;

● Tornar mais fácil o dia a dia dos usuários;

● Ofertar maior valor relacionado a serviço.



Muitas vezes, por falta de recursos e de investimento, a equipe acaba não atendendo os pacientes como eles devem ser tratados e, com isso, a imagem dessa instituição pode ser vista de forma negativa. Investir na capacitação dos colaboradores responsáveis pelo atendimento pode ajudar a aperfeiçoar as operações internas e, também, as finanças. As empresas com maiores índices de satisfação têm, em média, 60% de melhorias em relação àquelas com baixo percentual, de acordo com os dados levantados.



Que tipo de atendimento o paciente espera de uma clínica odontológica



Ter uma clínica bem equipada não é o suficiente e, também, não é sinônimo de bom atendimento, pois essa é uma questão que vai muito além do que se imagina. Ao se estar presente em um consultório odontológico, pode-se reparar em um ambiente equipado com móveis e aparelhagens atuais ao mercado competidor, por outro lado, pode acontecer também de ser notado um atendimento mais fraco, visto outras empresas do mesmo segmento que podem ter seu tamanho menor, mas exercem com excelência o atendimento ao cliente.



Não importa o tamanho ou perfil de seu consultório, pois tanto um quanto o outro devem priorizar o bom atendimento e procurar ter em sua clínica equipamentos cirúrgicos, móveis da recepção, salas de espera e consultório em bons estados e sempre bem higienizados. Manter a agenda sempre em dia é uma das alternativas, por haver a possibilidade de algum imprevisto. Mediante uma situação do tipo, é possível entrar em contato com a pessoa para remarcar, entre outras situações. É imprescindível, também, que a documentação esteja em dia, no caso de fiscalização.



Para permanecer em um mercado tão competitivo como o da saúde, é preciso estar a par das inovações que vão surgindo com o passar do tempo, por isso, todo dentista deve pensar em planos e estratégias que o ajudarão a prever falhas e, assim, criar ações de melhorias para o seu negócio.



