Atividade física na terceira idade



O Studio Bambu, está há 24 anos no mercado de beleza, há 7 anos como academia e julho agora fará um ano que cuida da terceira idade. O projeto, voltado a terceira idade, teve início com aulas voluntárias em seus três primeiros meses de experiência.

Hoje as aulas são particulares e acontecem às terças, quartas e quintas às 15hs e às sextas-feiras às 11hs.



"Farei um ano como aluna. Gosto muito do tratamento que recebo aqui, temos um horário só nosso. Isso me faz sentir à vontade, algo que não sentia nas demais academias." relata Rosa, 62 anos.



Antes do início das aulas, é feita uma avaliação para verificar a necessidade e a força física do aluno. As aulas variam entre esteira, musculação e pilates, com duração de uma hora por dia.



As turmas são formadas por até dez alunos e divididos por dois professores, Vinícius e o Richard Coelho (dono do projeto).

"Todas as atividades são acompanhadas, em nenhum momento ficamos sós, estou aqui há uma semana e já não sinto mais dores no corpo." diz Armina, 83 anos.



O objetivo da aula é oferecer qualidade de vida para as pessoas. Ajudar no controle de diabetes, colesterol, pressão arterial, diminuir dores corporais, aumento de força muscular, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, a fim de prevenir quedas e melhorar a autonomia dos idosos. Além, de no período de aula, oferecer um ambiente alegre e prazeroso de interação do grupo.



Os valores dos pacotes, variam de acordo com a quantidade de vezes frequentadas durante a semana e são a partir de R$80 (duas vezes na semana).



Para agendar a primeira aula gratuita e ter mais informações: WhatsApp:(11)99252-1200, telefone (11)5073-8623, ou pelo e-mail:administracao@bambustudio.com.br .







Website: http://www.bambustudio.com.br