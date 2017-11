Ativo exclusivo da Nutrifarm recupera o triângulo da beleza em apenas 14 dias   

A região formada pelas maçãs salientes do rosto das mulheres e o queixo afinado é conhecida como triângulo da beleza. Com o passar dos anos, a flacidez da pele e o aumento das linhas de expressão na testa e na região dos sulcos buconasais, popularmente conhecida como bigode chinês, mudam as formas do rosto. Nas mulheres maduras, essa região passa a ser chamada de triângulo inverso da beleza. O ativo exclusivo da Nutrifarm age exatamente para minimizar os efeitos do envelhecimento estimulando a produção de elementos essenciais à firmeza da pele.



"No processo natural de envelhecimento, a matriz extracelular perde suas estruturas, comprometendo principalmente a síntese de colágeno, e com isso a pele fica sem firmeza. Quando as rugas na testa e o bigode chinês são acentuados, a impressão que se tem é que pessoa tem uma idade ainda mais avançada", afirma a farmacêutica Tatiana Freitas, responsável técnica da Nutrifarm.



O "Matrigenics. 14G" é um concentrado das bases férteis da alga Undaria pinnatifida, encontrada numa região marinha da Ásia. As bases férteis, também conhecidas como Mekabu, contém células responsáveis pela reprodução da espécie. Essas células reprodutivas quando liberadas no mar nadam até uma área rochosa onde se fixam para germinar uma nova alga.



"As bases férteis representam um "concentrado de vida", conhecido pelas suas propriedades rejuvenescedoras, que não só garantem a reprodução das algas como sua sobrevivência através dos séculos" - atesta a farmacêutica.



A alga Undaria pinnatifida tem uma tonalidade marrom e é muito utilizada na culinária ao redor do mundo. No Rio Rance, na região francesa da Bretanha, ela é cultivada num sistema de cordas submersos dentro de uma área protegida. Pesquisadores isolaram as bases férteis da alga para avaliar os seus benefícios no combate ao envelhecimento da pele e extraíram as substâncias usadas na produção do Matrigenics. 14G, capazes de ativar os genes envolvidos na síntese e organização dos principais componentes da matriz extracelular: elastina, colágeno e ácido hialurônico.



"O aparecimento de rugas se deve à desorganização da matriz extracelular da derme, estando diretamente relacionado à quantidade e qualidade das moléculas que garantem a estrutura e tonicidade da pele. O combate ao envelhecimento envolve a reativação dos genes a fim de reestruturar a matriz extracelular", afirma.



Testes em laboratório, com 22 voluntários, mostraram que em apenas 14 dias o Matrigenics. 14G diminuiu, significativamente, o volume e a área das rugas na testa e dos sulcos buconasais (bigode chinês). O produto também foi eficaz na reposição de volume na região das maçãs do rosto, centro da bochecha, e no combate às rugas entre as sobrancelhas e ao redor dos lábios.



Resultados aparentes em apenas 14 dias:



- Redução do volume e área de rugas entre as sobrancelhas;

- Redução do volume e área dos sulcos nasais;

- Redução do volume e área de rugas ao redor dos lábios;

- Preenchimento de bochechas magras (flácidas);