Você sabia que cada mulher tem um arquétipo específico? Em 1919, o psiquiatra suíço Carl Gustav, criou quatro principais conceitos de perfis femininos, que além da aparência física, se referem também à personalidade delas. Segundo o estudioso, os arquétipos são originados de imagens repetidas progressivamente a partir de uma mesma experiência durante muitas gerações e armazenadas no inconsciente.



Para as mulheres, alguns arquétipos foram inspirados em determinadas regiões do mundo. Segundo a psicóloga e máster coach Jussara Prado , existem quatro tipos principais: Atlantis, Egípcias, Orientais e Greco Romanas. "Uma mulher pode se identificar em algum momento com um determinado arquétipo, mas não significa que ela é aquilo necessariamente ou que nunca mudará, pelo contrário. Ao longo da vida a mulher assume novos arquétipos, não há uma padronização. Mas o interessante de se estudar isso é para aprofundar o autoconhecimento, reconhecendo os pontos fortes que podem ser utilizados a seu favor, na imagem pessoal, no trabalho e na conquista de um parceiro, por exemplo", pontua a especialista, que ensina sobre características comuns a cada tipo:



Atlantis



Esse arquétipo está ligado à sofisticação, elegância e leveza. Bem articulada, sábia e inteligente, passa segurança para quem está próximo dela. Uma mulher que se identifica com Atlantis sempre está visível e é percebida no meio de muitos. É fina no modo de agir e até no seu vestuário preferindo cores mais leves e roupas mais soltas.



Egípcia



Já a Egípcia tem relação com a imagem de Cleópatra, uma das últimas governantes do Egito antigo, e se caracteriza pela forte personalidade e exuberância. É uma mulher autêntica, forte e atraente, tem fácil dominância sob o sexo masculino e passa a imagem de poder e autoridade. Quem se identifica nessa personalidade também tem preferências por cores mais fortes e acessórios que atraem atenção como colares grandes.



Oriental



O arquétipo Oriental, tem como característica marcante a espiritualidade e o mistério que envolve a mulher. Esse arquétipo é baseado em mulheres do oriente, precisamente nas gueixas - mulheres da tradição japonesa vocacionadas à arte, algumas delas trabalhavam para entretenimento em casas de chá e banquetes. O arquétipo oriental está ligado à perfeição, o minimalismo, o conhecimento, a delicadeza, concentração e coragem.



Greco Romana



Mulheres que se identificam com esse arquétipo são as que aparentam ter menos vaidade. As atletas inconscientemente buscam esse estilo. Como são práticas e muito dinâmicas, tem preferência por deixar pernas e braços à mostra para estarem mais livres para se movimentar. Peças como blusas com mangas cortadas e sandálias tipo gladiador sem salto estão entre suas preferências. Usam menos maquiagem e acessórios. Passam a sensação de coragem e vitória.



Ainda de acordo com Jussara, uma mulher que se conhece, sabe aproveitar melhor o seu potencial. "Quando utiliza estrategicamente suas características mais marcantes, fica muito mais fácil conquistar seu parceiro. Eles detectam facilmente quando a mulher tem amor próprio e é autoconfiante e se sentem atraídos por isso", comenta.









Website: https://www.jussaraprado.com.br/