Atrizes de Hollywood, cabras que sobem em árvores e a saúde dos seus cabelos: tudo está interligado!

Pode parecer loucura, mas é a pura verdade! A saúde dos seus cabelos e até da sua pele tem forte relação com cabras que sobem em árvores e vivem no Marrocos. Tudo porque estão loucas para comer os frutos dessa árvore. Mas isso sozinho não seria possível se as principais atrizes de Hollywood não fizessem enorme uso e divulgação do óleo extraído desse fruto. O óleo de argan!



Tudo começou com a fome das cabras, que subiam nas árvores para se alimentar do fruto da árvore de argânia. Elas devoravam toda a poupa do fruto e desprezavam sua semente, que é a matéria prima para a produção o famoso óleo de argan. É esse óleo um dos principais ingredientes utilizados na indústria da saúde e beleza em função das suas propriedades antioxidantes e pela enorme quantidade de vitamina E, além de ser um ótimo hidratante para os cabelos e para a pele. Mas nem sempre ele foi utilizado.



Reza a lenda que esse óleo era usado a muito tempo somente por mulheres marroquinas, até o momento em que algumas atrizes de Hollywood, por estarem filmando na região, descobriram suas maravilhosas propriedades para a beleza. Foi neste momento que o óleo de argan começou a ter projeção mundial. Mas isso ainda é uma lenda e não se encontra facilmente nenhuma referência a esse episódio. O que se sabe de verdade é que atualmente essas atrizes atribuem ao óleo de argan muito da beleza de seus cabelos e pele.



Para citar algumas das mulheres mais famosas que utilizam o óleo temos: Gisele Bündchen, Charlize Theron, Catherine Zeta-Jones, Kim Kardashian e Angelina Jolie.



"Eu utilizo o óleo de argan como um condicionador permanente"- Charlize Theron.



São necessários 100 quilos de sementes de argan para a produção de 1 litro do produto. Por este motivo ele também é conhecido como "Ouro Líquido". Outro fator acabou ajudando a cunhar esse termo, o crescimento exponencial do seu preço que explodiu depois do aumento repentino da demanda. Estimasse que em 2022 o mercado mundial de óleo de argan movimente 4 bilhões de reais, sendo 40% desse valor vindo do mercado de cosméticos.



Em função de seu alto valor existem inúmeros fabricantes que tem incluído pouco ou quase nada de óleo na composição de seus produtos, o que prejudica a qualidade. Opte por produtos e fabricantes que comprovadamente utilizam o óleo em proporções adequadas. Essa é a única maneira de você garantir ótimos resultados nos seus tratamentos de beleza.



