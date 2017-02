A atuação do Visagismo no fenômeno da Metanoia

A Metanoia é um fenômeno que atinge grande parte da população, preferencialmente na faixa dos 40 anos, independente do sexo ou condição social; mas em que consiste esse fenômeno?



A palavra Metanoia deriva do grego

antigo metanoein e significa no sentido original 'mudar seu próprio pensamento', 'mudar de ideia'.



É uma patologia de origem psicológica, onde a maioria dos indivíduos se encontra dentro do campo profissional, vulgarmente conhecida como 'crise da meia idade', declara o professor de Visagismo virtual Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Essa é a fase onde o cliente sente que não há mais nada para fazer em sua vida, leia a matéria completa em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/visagismo-metanoia/ . Sem saber o que fazer, procura um profissional que domine o conhecimento sobre Visagismo, uma vez que o trabalho direcionado de Visagismo rompe a ligação do ser com a Metanoia.



Mas o que o Visagismo pode fazer pelo indivíduo na Metanoia?



O Visagismo é um recurso largamente utilizado por profissionais para conhecer e compreender quem é o cliente através das suas estruturas, medidas e proporções entre outros diversos recursos, confira em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/o-que-e-visagismo/.



O Visagismo, embasado em diversas bases científicas, vai trabalhar uma consultoria de beleza plena, extraindo do ser humano todos os aspectos da sua personalidade que de alguma forma possam ser utilizados, modificados e potencializados.



O objetivo do consultor visagista, após o diálogo entre profissional e cliente, é estudar em profundidade todos os aspectos desse cliente e entre outras coisas, reavivar o currículo do indivíduo que está no processo de Metanoia.



O Visagismo atua diretamente no conceito de harmonização da imagem; a beleza e a transparência da personalidade na sua imagem pessoal são muito importantes para a concepção do dossiê visagista.



Porém o mais crucial é mostrar para o indivíduo que existe um mundo de possibilidades e que não existem limites como por exemplo sua idade; quando se tem entendimento do que somos e das profissões ou carreiras que podemos utilizar as nossas habilidades para garantir sucesso.



Aliado a um processo que procura estudar todos os pontos, méritos e quesitos curriculares que o cliente apresenta desde períodos considerados não muito importantes por grande parte da sociedade, como a infância e o final da sua graduação ou inserção no mercado de trabalho.



Após todo esse trabalho de identidade visual, o resultado é sempre positivo tanto no âmbito da imagem como em diversos outros aspectos da vida do cliente.

