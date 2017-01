Nova aula da Cia Athletica Campinas traz treinamento funcional para piscina de natação

Pesquisa recente desenvolvida pelo American College of Sports Medicine aponta os exercícios utilizando o peso corporal, treinos intervalados de alta intensidade e treinamento de força como as maiores tendências mundiais de fitness. A Cia Athletica reuniu todas essas tendências e desenvolveu a Cross Swim, uma aula coletiva especialmente desenhada para promover emagrecimento e melhorar sua aptidão aeróbia com um conceito moderno e inovador.



A aula Cross Swim desenvolve a resistência, potência e força muscular, tudo isto com um enorme emagrecimento e ganho de força. A aula acontece em um ambiente totalmente desenhado para estimulá-lo a dar o seu melhor com professores motivados. Na unidade de Campinas, localizada no Galleria Shopping, a nova aula da Cia Athletica será lançada no próximo dia 28 de janeiro.



A nossa sala conta com uma piscina de 25m, 4 estações funcionais, cada uma contendo: fita para treino em suspensão, bola de medicine ball, step e colchonete para aulas com até 8 alunos, extremamente personalizado. "Na aula Cross Swim, os alunos devem alcançar e permanecer na zona laranja de intensidade por 12 a 20 minutos. Essa zona de treinamento, compreendida entre 84% e 91% da frequência cardíaca máxima ou na escala de percepção de esforço se sentir cansativo, indica o momento do limiar onde o praticante passa a utilizar predominantemente o glicogênio como fonte de energia, depletando os seus estoques musculares. Depois do treino, o organismo precisa repor estes estoques e parte da energia necessária para esta reposição vem da gordura corporal, através do efeito conhecido como EPOC (excess post exercise oxygen consumption), que pode durar até 48 horas. O treino intenso proporciona um grande consumo calórico (500 a 800 kcal/hora) e também o aumento das enzimas e hormônios que facilitam metabolicamente a mobilização da gordura", explica Monica Marques, diretora técnica da Cia Athletica.



As aulas são preparadas para pessoas a partir de 15 anos para qualquer nível de condicionamento e experiência com fitness, assim pessoas que estão iniciando ou aquelas que possuem uma alta performance. A aula tem duração de 45 minutos e todo dia é uma aula diferente.



O treinamento cardiovascular é sempre intervalado para permitir maior intensidade, tem duração de 20 a 25 minutos e é realizado na piscina, principalmente se utilizando do nado CRAWL e para aqueles que não dominam este nado, a academia disponibiliza coletes flutuantes para realizar a atividade na piscina se deslocando correndo e/ou caminhando. O restante da aula é composto por exercícios funcionais, globais (que movimentam vários grupamentos musculares simultaneamente) com a utilização de equipamentos variados, como a fita de treinamento suspenso do tipo TRX, step, bola de medicine ball e colchonetes. O objetivo destes exercícios é fortalecer os grandes grupamentos musculares, assim como os músculos mais internos (posturais, estabilizadores) do corpo.



Sobre a Companhia Athletica

A Companhia Athletica está presente no mercado há mais de 30 anos e conta com 18 unidades em operação. Entre as unidades mais recentes estão a de Recife, no RioMar Shopping, e a segunda de Ribeirão Preto, no RibeirãoShopping. É a primeira rede de academias a funcionar sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), e oferece um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 25 piscinas, sendo 13 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 70 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.



Todos os treinos montados na Cia Athletica são específicos e direcionados ao objetivo do aluno. Isso porque, antes de iniciar os treinos, o aluno tem três agendamentos individualizados com os professores, justamente para conhecer melhor seus objetivos e condições físicas e poder montar algo bem individualizado. Também desenvolveu o sistema CiaOn que atrela o fator humano à tecnologia. O método ajuda os alunos a atingirem seus objetivos de forma organizada e motivadora, dando suporte à geração de treinos personalizados considerando as preferências, histórico de saúde ou lesões anteriores e objetivos de cada um. O aluno tem acesso, esteja onde estiver, à sua programação de aulas personalizadas, sua evolução e histórico e ainda pode compartilhar os seus resultados nas redes sociais.



A Cia Athletica se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade e profissionalismo em seus processos. A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.