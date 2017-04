Aula de spinning oferece workout completo

Existe uma forma de deixar a aula de spinning ainda mais intensa e sair dela tendo trabalhado, além de pernas e glúteos, braços, ombros, peito e costas? Sim, existe. A aula Cia Cycle da Cia Athletica trabalha o corpo todo, com uso de halteres e borrachas e é executada sobre a bike, tudo ao som de músicas supermotivadoras.



A Cia Cycle difere das aulas de spinning tradicionais em diversos aspectos. As aulas tradicionais de bike indoor simulam um percurso de ciclismo outdoor, com diversos tipos de terreno e de técnicas originárias deste esporte e a música muitas vezes é utilizada como uma motivação adicional. Na Cia Cycle o praticante pedala ao ritmo da música e a bike serve como uma ferramenta para o treino cardiovascular intenso.



"O objetivo da aula é oferecer um workout completo, ou seja, além de trabalhar pernas e glúteos pedalando, o praticante irá também fortalecer braços, ombros, peito e costas, intercalando flexões de braços, remadas, exercícios para os ombros e para a musculatura dorsal com os giros. Outra característica exclusiva desta aula é que ela sempre termina com um desafio divertido de pedal de alta intensidade entre os participantes", explica Jairo Lucheta, professor da Cia Athletica.



A aula tem 45 minutos de duração e um consumo calórico aproximado de 500 a 600 calorias. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: 3917.5000 ou na fanpage www.facebook.com/ciaathleticaribeiraopreto