Aumenta procura por tratamentos estéticos entre homens

Sentir-se bem com a própria aparência não é mais privilégio só das mulheres. Os homens também descobriram que cuidar do corpo, pele e cabelos vai muito além da vaidade. Tem a ver com a saúde e bem-estar. Segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas, os homens representam cerca de 40% do movimento nos consultórios de dermatologia e especialistas em estética.



Aproveitando que é tempo de Novembro Azul, mês em que se propaga a prevenção do câncer de próstata e conscientização sobre cuidados de saúde entre o público masculino, o salão Aguinaldo Cabelos By Andrea criou combos especiais para os homens aproveitarem o mês cuidando deles.



De segunda a quinta-feira, os clientes poderão usufruir de combos que vão de Barba + Corte (R$ 120), Reflexologia + Corte (R$ 115), Massagem + Corte (R$ 165), Tratamento Capilar 8 sessões + Corte (R$ 965) e Tratamento Capilar 8 sessões (R$890).



Entre os combos oferecidos, o mais procurado pelo público masculino é o de Tratamento Capilar. O tratamento auxilia na produção de novos fios, permitindo que o cabelo cresça mais rápido e resistente, além de reduzir os fios brancos. Ao todo são 8 sessões com aplicação a laser com a função de levar mais oxigenação aos folículos e estimular as células capilares.



É indicado para pessoas com queda de cabelo e falhas na barba ou sobrancelha, já que estimula o crescimento dos fios. Os resultados começam aparecer em 45 dias ou logo na primeira sessão, dependendo do organismo de cada pessoa.

Para continuar os cuidados em casa, os profissionais do salão indicam o uso de um shampoo, um tônico e um nutracêutico, de acordo com as necessidades de cada cliente.

Para agendar um horário no salão, ligue para (19) 3756-9525 e (19) 3756-9988 ou pelo WhatsApp (19) 98903-9937.



Sobre Aguinaldo Cabelos by Andrea



Há 12 anos no Shopping D. Pedro Shopping, o salão Aguinaldo Cabelos by Andrea é liderado pela linguista, visagista e cabeleireira Andrea Ferreira Sousa, que possui mais de 22 anos de experiência na área de beleza. O espaço com mais de 200 metros quadrados conta com 70 profissionais, entre eles 12 cabeleireiros, 5 maquiadores, esteticistas, podólogas e depiladoras.



A marca registrada do espaço é o aconchego familiar e ambiente descontraído. Além disso, a busca constante por aprendizado dos profissionais do salão é um grande diferencial da equipe, que tem como objetivo oferecer para os clientes os melhores e mais atuais tratamentos capilares e estéticos.



O salão Aguinaldo Cabelos by Andrea possui ainda atendimento diferenciado para homens interessados em fazer cabelo e barba, Nail Bar e uma cantina com doces, salgados e até almoços para clientes. Um ambiente para relaxar e se cuidar por inteiro.



SERVIÇO



Aguinaldo Cabelos by Andrea

Shopping Parque D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500, Entrada das Águas

Telefone (19) 3756-9525

www.aguinaldocabelosbyandrea.com.br