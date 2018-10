Autobronzeador e outros cuidados para enfrentar o sol

Para manter a pele saudável durante as estações mais quentes do ano é preciso tomar bastante cuidado com a exposição ao sol. O uso de filtro solar é indispensável, pois ele protege a pele contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas, que são capazes de machucar, queimar, causar manchas e até mesmo provocar o câncer de pele.



Atualmente, esse é o tipo de câncer mais comum no Brasil, chamado de câncer de pele não melanoma, responsável por 30% dos diagnósticos da doença no país, um resultado direto do constante contato da população com os raios solares sem proteção. Ou seja, é preciso se cuidar!



Para ficar com a aparência bronzeada sem danificar a pele ou comprometer a saúde, a Skelt tem uma solução especial, o autobronzeador. Portanto, siga duas regras para cuidar da pele e ficar com uma aparência saudável e bronzeada, em sintonia com a primavera e o verão, mas sem expor sua saúde:



• Use filtro solar regularmente;



• Passe o autobronzeador Skelt para ficar com a aparência que você deseja.



Regra 1 - Use o autobronzeador Skelt



O Skelt AutoBronzeador em Mousse é bem simples de usar. O produto é feito com a mais moderna e revolucionária tecnologia para garantir um aspecto de pele bronzeada naturalmente. Você pode decidir a tonalidade do seu bronzeado, sem ter que ficar em banhos de sol que podem até causar câncer!



Passe o autobronzeador Skelt e deixe por 3 horas. Depois, tome um banho com água quente e sem esponja para retirar o produto. Este procedimento deixará sua pele com um bronzeado claro e suave, mas muito bonito.



Para um bronzeado mais intenso, você precisa passar o produto e ficar com ele durante 8 horas. Depois, é só retirar do mesmo modo como foi apresentado acima.



Em ambos os casos, o produto pode demorar até 24 horas depois da remoção para agir por completo. O bronzeado pode durar até 12 dias, sem que você precise se colocar em risco.



Regra 2 - Aplique o protetor solar



O protetor solar com o FPS para sua pele deve ser aplicado, pelo menos, duas vezes ao dia. Em caso de exposição constante ao sol e em ambientes molhados, como praia e piscina, ele deve ser reaplicado várias vezes.



Para a área da face, o ideal é procurar protetores com FPS mais elevados, como 70 e 90. Além de passar o protetor solar, é adequado se proteger durante a exposição, utilizando bonés e chapéus, por exemplo! Cuide-se e aproveite o Verão!





