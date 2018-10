Autobronzeador Skelt: saiba aplicar com perfeição

Para obter o melhor resultado com o Autobronzeador Skelt, é preciso seguir um passo a passo para fazer a aplicação correta do produto. Os produtos são feitos com tecnologia de alto padrão, utilizando uma fórmula que revoluciona o mercado de cosméticos e, ainda, promove autobronzeamento saudável.



O cliente pode escolher quais benefícios quer além do bronzeado de qualidade. Tem produto que permite escolher a tonalidade do bronzeado, tem produto que tem a tecnologia para reduzir celulite e outros que garante bronzeado instantâneo e iluminado lindíssimo. Você pode escolher o que se encaixa melhor a sua rotina.



Resultados totalmente programados com o autobronzeador



Para um bronzeado de verão, você pode escolher Autobronzeador em Mousse. Com ele você garante bronzeado duradouro e ainda pode escolher a tonalidade que deseja. Que optar por um bronzeado médio, o ideal é ficar com o produto Skelt na pele por cerca de 3 horas. Para retirar o produto, se banhe sem sabonete, apenas passe uma água quente no corpo.



Mas, se você quer um bronzeado mais forte, passe o Skelt Autobronzeador em Mousse antes de dormir.



Passo a passo para aplicar o Skelt Autobronzeador em Mousse



A aplicação é muito simples. Para ter sucesso em seu autobronzeamento, siga as orientações dispostas a seguir:



• Agite o frasco do Skelt Autobronzeador em Mousse



• Faça a esfoliação e limpeza da pele antes de aplicar o produto



• Coloque o autobronzeador na luva

• Espalhe o produto em seu corpo com movimentos suaves e circulares



• Deixe o produto secar, o que pode levar até 8 minutos



• Vista-se e espere 3 horas



• Passadas as 3 horas, tome um banho quente sem sabonete



• Feito isso, aguarde as próximas 24 horas para que o bronzeado fique completo na sua pele, na intensidade que você deseja



• Durante as 24 horas em que você estiver esperando a finalização do bronzeado, não tome banho com sabonete. Quando for se banhar, faça-o com água quente somente



• O bronzeado se concretiza em 24 horas contadas a partir da aplicação



• A duração do bronzeado pode ser de 7 a 12 dias



• Se preferir um bronzeado mais intenso, deixe o produto por pelo menos 8 horas no corpo!



Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de atendimento da Skelt pelo formulário do site ou pelas redes sociais oficiais da marca.







Website: https://www.skelt.com.br/