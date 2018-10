Autoestima: veja como as perucas ajudam mulheres com câncer de mama

Há muitos anos, todo o mês de outubro é voltado à conscientização sobre o câncer de mama. Com palestras, luz rosa sobre monumentos e várias outras atividades realizadas em empresas e locais públicos, a campanha outubro rosa tem como objetivo esclarecer dúvidas a respeito da doença, bem como orientar as mulheres sobre exames periódicos de prevenção. Um dos tipos de câncer mais recorrentes do Brasil e no mundo, ele possui grande impacto sobre o visual da mulher que precisa fazer quimioterapia, devido à queda do cabelo. Com o objetivo de aumentar a autoestima e fazer com que esse seja o menor dos problemas, as perucas têm papel importante durante o tratamento.



Trata-se de uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor, com várias classificações e estágios. No Brasil, ele é mais incidente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e corresponde a cerca de 28% dos novos casos de câncer por ano, sendo a estimativa para 2018 de 59.700 casos da doença. Com tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a doença exige um grande esforço da paciente, uma vez que o tratamento é forte e na grande maioria das vezes, quando é necessário recorrer a quimioterapia, implica na queda do cabelo. Essa questão é uma das mais preocupantes para muitas mulheres, já que o cabelo é um acessório importante para ajudar a compor um look e levantar a autoestima.



As sequelas físicas do tratamento do câncer de mama são várias e a queda do cabelo é uma questão com a qual as mulheres possuem muita dificuldade de lidar. Os lenços costumam ser muito utilizados nesse período e são charmosos, mas nada como recorrer aos cabelos naturais. Existe um tratamento para evitar a queda dos fios chamado crioterapia capilar, que estimula os folículos, fazendo com que os cabelos cresçam normalmente. Ele tem como objetivo dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação local, o que nutre o couro cabeludo e não o deixa cair. Isso ocorre por meio de um resfriamento brusco dos tecidos da região, realizado com neve carbônica (gás de carbono) ou com nitrogênio líquido.



Porém, esse é um procedimento pouco acessível a grande parte das mulheres que são diagnosticadas todos os dias com câncer de mama. Nesse sentido, buscar outras alternativas que ajudem a levantar a autoestima é essencial e entre elas estão as perucas. O Rei dos Cabelos , salão especialista em alongamentos, conta que em todas as perucas do salão são utilizados cabelos naturais e que o processo de confecção é artesanal. A técnica é cuidadosa e embora seja demorada não possui adição de produtos químicos. "Para colocar, existem duas formas que é a tela costurada ou o implante de silicone. Nesta última, os profissionais buscam uma aparência mais próxima do natural, sempre tendo como parâmetro o couro cabeludo", explica.



Com um aspecto natural, as perucas podem trazer de volta a autoestima de muitas mulheres com câncer de mama e permitir que penteados sejam realizados para as mais diferentes ocasiões. Para isso, é importante procurar salões responsáveis e que se preocupem em realizar um trabalho de qualidade.



