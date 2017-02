Autora trabalha o fascínio do Sereísmo em seu livro e traz reflexões dos valores humanos às pessoas

Béatrice T. Dupuy sempre foi uma amante da Literatura e das incógnitas que o fundo do mar pode revelar. Então, durante três anos "mergulhou" nessa ideia, lançando na Bienal do Livro de São Paulo no ano passado a sua obra "Ecos - O Mar é a Nova Lua". Misturando dados científicos e a magia do tema, ela se diz realizada por levar aos leitores um assunto tão emocionante.



"O Ecos é uma aventura que promete induzir o leitor ao fabuloso mundo marítimo, entretanto, também é uma viagem de autoconhecimento e de questionamento da existência humana, colocando em xeque muitos dos nossos valores. Essa história surgiu do fato de que as profundezas do oceano permanecem praticamente inexploradas e que me interessei desde cedo pelo mundo marinho. Li várias coisas sobre seres do mar e acho fascinante", explica.



Quanto ao nome da obra, ela explica que "Ecos" é a repetição do som que revela a pior prisão que as pessoas possam ter, que é a de não poder expressar o que pensa ou o que sente. "É a tortura de conviver com os seus pensamentos e sentimentos presos pelo medo ou pelas convenções ameaçadoras". Já o "Mar é a nova Lua" surgiu por conta de aproximadamente 95% dos fundos dos oceanos nunca terem sido tocados pelo homem e apenas 1% fazer parte das pesquisas biológicas. "Mais de 100 milhões de espécies submarinas vivem em anonimato. Já descobrimos tanta coisa no espaço, então, agora é a hora de desvendarmos um pouco mais sobre o mar", ressalta.



A NOVA NOVELA DA REDE GLOBO E O UNIVERSO DAS SEREIAS



Estreia em abril a novela "A Força do Querer", de Glória Perez, na Rede Globo, onde a atriz Isis Valverde dará vida a uma sereia. Béatrice vibra com o fato de a TV trazer ao conhecimento de todos um assunto que ela considera pouco explorado e de uma imensa riqueza. "Espero que as pessoas se apaixonem pelo sereísmo e que a novela ajude a conscientizar o público a cuidar do meio ambiente".



Segundo a autora, o Sereísmo é um estilo de vida, um estado de espírito. "É uma tendência que vem do fundo do mar e está presente no fato de se vestir, se maquiar e se pentear usando referências visuais das sereias, que são conhecidas há muito tempo pela sua beleza, ainda que idealizada. Porém, só agora elas ganharam atenção e também as passarelas. Também tem de ter ligação forte com a água e com a natureza. Esse assunto remete ao fato de que precisamos respeitar o lugar onde vivemos, protegê-lo e sermos ativistas".



Para finalizar, a escritora lembra que a Literatura é importante para intensificar a criatividade, além de proporcionar momentos únicos na vida de cada um. "O livro Ecos não é uma história cansativa, porque a leitura flui e os acontecimentos são interessantes. Sem falarmos do fato das crianças e dos adolescentes se identificarem com as personagens. "Ecos" também proporciona uma viagem de autoconhecimento e de questionamento sobre si mesmo e aos outros, uma vez que se trata de uma obra de ficção e romance que levanta reflexões sobre a própria vida".



