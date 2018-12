Os avanços tecnológicos e de informação estão fazendo com que o número de cirurgias plásticas cresça no Brasil

O rejuvenescimento facial é o ato de prevenir ou tratar o envelhecimento facial. Este fenômeno é caracterizado pela perda da elasticidade da pele, flacidez dos tecidos, pele e músculos, crescimento das cartilagens e pela reabsorção óssea. De acordo com um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), em 5 anos a busca de homens por procedimentos cirúrgicos estéticos quadruplicou no Brasil, passando de 72 mil para 276 mil ao ano, uma média de 31,5 procedimentos por hora.

Quando se pensa em beleza e autoestima, logo se pensa em tratamentos estéticos e cirurgia plástica. Afinal, com a evolução da tecnologia e da ciência, os procedimentos estão cada vez mais seguros e proporcionam resultados mais satisfatórios. Além de estarem também cada vez mais acessíveis. No caso do rejuvenescimento facial, as cirurgias plásticas desempenham um papel fundamental, ajudando a atenuar os sinais de envelhecimento, amenizar rugas, reduzir queda das sobrancelhas, retirar excessos de pele, dar um semblante mais jovial, entre outros.

Os 4 tipos de cirurgia de rejuvenescimento facial mais famosos são a Videoendoscopia, Ritidoplastia, Blefaroplastia e Lipoaspiração facial. Com os avanços tecnológicos, esses processos estão se tornando cada vez mais assertivos, menos dolorosos e com resultados extremamente eficientes. Antes de se comprometer a uma cirurgia plástica, é necessário conhecer mais sobre os processos disponíveis, o profissional escolhido, o pós-operatório e tudo que envolve a cirurgia. Não é uma decisão simples e o Doutor Carlos Casagrande alerta e busca orientar os pacientes nesse momento.

O Doutor Carlos Casagrande lançou na noite desta terça-feira (03), em São Paulo, dois livros que tiveram o valor das vendas durante o evento revertido para ações da ONG Américas Amigas – instituição que combate o câncer o de mama.

Um dos títulos, voltado a cirurgiões plásticos, detalha as mais modernas técnicas de rejuvenescimento facial: “Plastica de Face”. São mais de 20 anos de estudo e experiência com técnicas de videocirurgia facial e plástica de face, compilados em uma obra literária.

Já para o público em geral, o médico lançou “Regras de Beleza’, com informações científicas em linguagem simplificada para que pacientes compreendam o conteúdo de forma prática. “Conceitos de Rejuvenescimento com naturalidade e segurança, prevenindo ao máximo a ação do tempo. Esse é o lema que preconizamos aqui”, disse o médico que é referência nacional e internacional quando se trata de cirurgia de rejuvenescimento facial.

Durante o evento, também foi lançado o canal no YouTube, com vídeos gravados pelo médico. A noite de autógrafos e comemorações, organizada e assinada pelo escritório PP, das empresárias da área de eventos Priscila Paula e Larissa Mokarzel, aconteceu no Instituto Lerner - novo parceiro de Dr. Casagrande e onde ele passa a atender os pacientes a partir de agora.

