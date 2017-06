Awana Brazil inova no mercado nacional com moda vanguarda

O cetim estará em evidência na estação quente. Juntamente com o nude e o prata, os tons pastéis são as cores que vão predominar nesse tecido. Awana traz para o Brasil, aquilo que se vê nas vitrines de Londres e também nas ruas de grandes metrópoles internacionais. O modelo desta sandália procura alongar o pé da mulher. A fivela não é fechada logo acima do calcanhar, subindo já no final do tornozelo. As sandálias felpudas, que foram tendência nos anos 90, voltaram a figurar no universo fashion. A utilização dessas plumas proporciona um efeito 3D para a forma do calçado.



A marca também une o tradicional ao moderno, fazendo um belo casamento na coleção que se destaca com inovação. O uso do block heels conhecido como salto bloco é certamente tendência que une a praticidade e modernidade para as mais diversas ocasiões. Atuando como um coringa, ele pode ser usado em muitos ambientes. O detalhe fica por conta do lace up, amarrações com barbicachos e miçangas prateadas, que retratam a sofisticação da marca. A tendência de mostrar mais a nudez dos pés, mesmo que trabalhando com faixas grossas, vem com a Awana para o Brasil, misturando o clássico com o ousado.



AWANA - Com sede em Hong Kong, a Awana chega ao mercado brasileiro com a experiência de quem cria e desenvolve sapatos para o mercado europeu. Reconhecida no mercado europeu, a marca traz ao Brasil o mesmo design que tem conquistado as vitrines internacionais. A proposta é aliar alta moda com inteligência aplicada ao mercado, dando ao lojista brasileiro a possibilidade de visualizar no momento da compra o desempenho do produto em outro mercado, para, a partir disso, definir o que irá levar para a sua vitrine.