B2B da Beleza traz novo conceito para o mercado brasileiro

O consumidor enfrentou um cenário econômico adverso em 2016. Além do encolhimento da renda familiar, a queda nos gastos voltou ao nível de cinco anos atrás. Isso levou o consumidor a reduzir em 12,6% as despesas, priorizando o pagamento de dívidas.



Apesar dessa retração, uma pesquisa realizada no mesmo período revela que sete em cada dez brasileiros acreditam que gastos de beleza são uma necessidade e não um luxo. O número equivalente a 62,7% de brasileiros, mostra a preocupação com a aparência e revela que, 49,4% dos entrevistados acredita que o gasto com a aparência física é um investimento valioso que traz felicidade e satisfação.



É exatamente por essa razão que, mesmo em meio à crise, o mercado de beleza continua em constante crescimento. Pela garantia de satisfação provida ao consumidor e pela fácil acessibilidade, os produtos de beleza elevam seu valor agregado, tornando-se um presente ideal tanto pra si mesmo, quanto dar pra alguém. Especialistas apontam para o fato de que a economia é cíclica e por isso, há previsão de uma franca recuperação no mercado até 2018.



Nesse contexto e com o crescimento do mercado de beleza brasileiro nasce mais uma inovação: Um complexo de beleza que une barbearia, salão de beleza, clínica de estética, cirurgia plástica, nutrologia esportiva e espaço B2B, ou seja, um ponto de encontro para reuniões de negócios entre empresas ligadas ao setor de beleza, estética e saúde.



O Espaço Le Cinq surge da sociedade entre cinco empresários que encontraram uma nova forma de se fazer negócios e uniram suas expertises em um único espaço que comporta: Clinique, Coiffeur, Barber Shop Mr Franco e Espaço B2B.



A inauguração do empreendimento acontece no dia 4 de maio em Moema, região nobre de São Paulo, com presença de diversas celebridades e convidados da alta sociedade.



Endereço: Alameda dos Aícas, 1165-Moema