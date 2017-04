Baby Steinberg lança coleção de vestidos de noiva inspirada na cultura italiana

Há dois anos em Porto Alegre, após 15 anos vivendo no Canadá e mantendo a rotina de viagens para diversos países, a designer Baby Steinberg lançará a coleção de vestidos de noiva inspirada na sofisticada cultura italiana, na Mostra Noivas 2017. "As mulheres italianas são inteligentes, sensuais, intensas e muito divertidas, a maioria delas é sofisticada e gosta de moda, de se vestir bem", comenta Baby.



Para o desfile, que acontece no dia 8 de abril às 15h, no centro de eventos do Barra Shopping Sul, durante o Mostra Noivas, a designer trabalhou em peças com materiais conectados com as suas lembranças visuais da Itália, como as rendas, brocados, guipir e pedrarias, apostando no dourado como cor destaque nos vestidos para noivas. A principal intenção nestas criações foi de traduzir a beleza italiana nos detalhes e materiais trazidos, garimpados cuidadosamente no país. Com base nas pesquisas pela Itália e na identificação de uma cultura voltada aos seus costumes e tradições, traz elementos em destaque como o véu, que vem sendo usado desde a Roma Antiga e parece ser ainda uma peça de muita importância. "O véu é marcante e quase que indispensável, seja moderno ou tradicional, curto ou longo. Em alguns lugares da Itália dizem que deve ser tão longo quanto o amor do casal, um metro para cada ano de noivado", diz Baby.



No desfile, que conta com a produção de beleza do salão Red co, serão apresentados 20 looks de uma coleção de 30 vestidos, além de modelos, clientes da designer e blogueiras convidadas, a jornalista e apresentadora Cris barth abrirá o show.



Website: http://www.babysteinberg.com.br/