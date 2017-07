Ballet inspira as coleções de lingerie internacionais e brasileiras

A Laniclê, especializada em peças íntimas femininas, masculino e infantil, lança a Coleção Ballerina inspirada nos elementos da dança.



Ballerina, a coleção out/inverno 2017 da Laniclê é inspirada na leveza e na força da dança. "Nesta coleção buscamos a junção da feminilidade do ballet com o tom urbano das grandes metrópoles, o que nos proporcionou peças exclusivas, fashionistas e com uma delicadeza notável", explica Nilva Machado, sócia-diretora da Laniclê.



A Laniclê utiliza detalhes transparentes, aplicação de gola alta e tiras bem finas, delicadas e cruzadas como referência à amarração das sapatilhas das bailarinas. Para as cores, a Laniclê escolheu uma cartela de cores sóbrias como preto, branco, vinho, tons de vermelho e sem deixar de lados os rosados, que são cores características das roupas do ballet. Já para os tecidos, a marca aposta em peças com muito tule transparente, rendas e veludo.



Entre os 15 modelos que compõem a linha Lingerie estão conjuntos com detalhes em tiras, golas altas e alguns mais tradicionais, camisolas, pijamas e peças de linha noite, como espartilho.





Website: http://www.lanicle.com.br