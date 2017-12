Banco Agiplan é destaque no Prêmio Relatório Bancário 2017

O Banco Agiplan, instituição financeira com quase 20 anos de mercado, se destacou entre 300 projetos inscritos no Prêmio Relatório Bancário 2017. A instituição foi reconhecida nas categorias Produtos para Conta Corrente, com o case de sucesso da sua conta digital, e em Solução para Nuvem, com o case Infraestrutura Total de Sistema Core Banking e Solução de Meio de Pagamento na Nuvem Pública.



A premiação está em sua 13ª edição. Contando atualmente com mais de 20 categorias e com o objetivo de promover as principais iniciativas e práticas que contribuem para o aprimoramento do setor, o Prêmio Relatório Bancário tornou-se a mais importante referência em qualidade e eficiência para o mercado financeiro brasileiro.



O presidente do Banco Agiplan, Marciano Testa, comemora a importância da premiação para a consolidação da marca Agiplan. "Fomos reconhecidos em categorias que reforçam nossa vanguarda no desenvolvimento de soluções eficazes para o ambiente digital, como é o caso da nossa conta digital, que além dos serviços tradicionais de banking, agrega um Meio de Pagamento inovador", explica.



Para Testa, o prêmio evidencia a credibilidade da instituição para iniciativas que ajudam o ecossistema de negócios. "Este ano direcionamos nossos esforços no sentido de participar de mais premiações, as quais reforçam nossa credibilidade e, além de destacar as nossas melhores práticas para o mercado financeiro, colaboradores e clientes, impulsionam os negócios que devem basear os próximos passos de nossa expansão, como a criação de novos produtos e ferramentas digitais e a geração de novos empregos", diz.