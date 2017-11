Bar Girl catarinense é eleita Miss Pin-Up 2017

A Bar Girl de Blumenau (SC), Larissa Siegel (25 anos), venceu neste domingo (12/11), o concurso Miss Pin- Up 2017, realizado durante a 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville. O segundo lugar ficou com Cintia Baptista (Cascavel/PR) e Ana Carolina Artioli (Joinville/SC) ficou com a terceira colocação.



Larissa, que interpretou a Pin- Up Laly Siegel, conta que o incentivo pelo estilo retrô é inspirado em seus avós e que poder expandir o estilo por meio do concurso é motivo de realização. "Este concurso permite visibilidade para o estilo vintage e pode ser uma oportunidade de meninas com pouca autoestima se descobrirem. O movimento aceita qualquer pessoa: magrinhas, gordinhas, baixinhas, o que faz toda a diferença", comenta a vencedora.



Larissa se preparou para o concurso durante quase um ano e leva além de vários brindes, uma passagem para Porto Seguro (BA). "Queria muito este título e estou extremamente feliz em poder representar o estilo retrô e as mulheres tatuadas", declara. A vencedora abusou do charme e da distribuição de biscoitos coloridos durante a apresentação para cativar o público e envolver as juradas.



Nove candidatas de cidades de Santa Catarina e Paraná participaram do concurso que é realizado desde a primeira edição da Convenção. "É sempre uma honra organizar este tipo de concurso que valoriza a força da mulher. Este ano as candidatas deram um verdadeiro show nos fazendo relembrar os anos 40 e 50", declara Vanessa Maga, organizadora do evento.



A vencedora de 2016, Pâmela Suelen Teixeira, de Tijucas, ficou bem satisfeita com sua sucessora. "É uma honra poder passa a faixa a quem eu tenho certeza, continuará com a proposta de divulga o estilo. Tivemos um alto nível de candidatas e foi realmente complicado saber quem venceria", afirma.



Musa Brasil Tattoo

O outro concurso que movimentou a 5ª Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville foi o Musa Brasil Tattoo. A maquiadora e cabeleireira de Cascavel (PR), Veridiana Razini, conquistou a faixa. O segundo lugar ficou com Melissa Ferraz (São Paulo) e o terceiro Luciana Martins (Paraná).



Edição 2018

Sandro Maga Tattoo, organizador das cinco edições da Convenção Internacional de Tatuagem de Joinville confirma que esta foi a última edição do evento. "Em 2018 iniciamos uma nova proposta que é a Convenção Internacional de Tatuagem Itinerante. Iniciaremos pela cidade de Penha, no litoral catarinense, mais especificamente, no parque Beto Carrero World. É uma proposta inovadora e que tem como objetivo, além de promover os tatuadores e a tatuagem, alcançar um outro tipo de público", destaca.





Website: http://ccrgestaodecomunicacao.com.br