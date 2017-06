Barba de Respeito lança nova linha de produtos

A empresa Barba de Respeito, criada na cidade de Brusque, em Santa Catarina, acaba de lançar sua nova e inovadora linha de produtos para barbas e cabelos masculinos. As novidades apresentadas pela startup promovem o preenchimento de falhas, hidratação, limpeza, modelagem e fortalecimento.



Inaugurada em 2016 pelos sócios catarinenses Michel, Junior, Magno e Thiago, Barba de Respeito é resultado de muito estudo e pesquisas de mercado, que identificaram uma demanda crescente nesse segmento. Os idealizadores buscavam desenvolver produtos que promovessem o crescimento e preenchimento de falhas na barba sem efeitos colaterais indesejados.



Com apenas um ano de existência, a Barba de Respeito já é referência no mercado de cosméticos masculinos, contando com uma marca sólida e uma base de clientes fiéis dentro de uma indústria em ascensão



A nova linha promete aprimorar e revolucionar o mercado de produtos voltados para barba. Entre eles, Barba de Respeito lança diferentes tipos de pomadas modeladoras para cabelo; modeladores de barba; gel e óleos para barba, escurecedor para barbas e cabelos; cera para bigode e shampoos específicos para barba.