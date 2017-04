Barbearia Vip lança vídeo para homenagear pacientes que enfrentam câncer

Para homenagear os pacientes de câncer que lutam bravamente pela vida, a Barbearia Vip fez um vídeo institucional ( https://www.facebook.com/BarbeariaVipFloripa/?fref=ts) para chamar atenção da sociedade. "Vip é fazer o outro se sentir bem" é o mote da campanha.



A produção foi feita para o Dia Mundial de Combate ao Câncer – 8 de abril - e abordou a situação do seu Ataíde, cliente da franquia de Barbearia Vip em Fortaleza, que vai doar parte do lucro desta semana da nossa Franqueadora para a Associação Nossa Casa - Centro Apoio à Oncologia. "Para nós é importante a saúde dos clientes e a forma como eles enfrentam esta barreira", diz Victor Conceição, diretor da rede.



Ataíde toca em um ponto crucial e pouco falado em se tratando de câncer: o preconceito. Das pessoas, da família e até de outros pacientes. A empresa apoia causas sociais e de conscientização em diversas frentes, principalmente relacionada à saúde do homem.



Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que o número de novos casos de câncer deve aumentar 70% nas próximas duas décadas, em todo o mundo, passando de 14 milhões para 22 milhões. Entre homens, os cinco tipos mais comuns da doença são os de pulmão, da próstata, colorretal, do estômago e de fígado. Entre as mulheres, os principais tipos são os de mama, colorretal, de pulmão, cérvix e estômago.



Um terço das mortes por câncer é resultado de cinco riscos comportamentais e alimentares: alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e verduras, falta de atividade física, uso de tabaco e consumo de álcool.









Website: http://www.barbeariavip.com.br