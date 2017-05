Barbearias fazem a barba e a cabeça de homens modernos

Com o surgimento da cultura hipster e do "lumbersexual", ou o famoso estilo "lenhador" a vaidade masculina simplesmente transformou os hábitos de consumo dos homens criando espaços para saná-los. O crescimento no mercado deu seus primeiros sinais na década de 90 mas somente agora é possível perceber de fato o seu potencial e crescimento acelerado.



Nos últimos tempos houve uma quebra no paradigma de que o cuidado com a beleza por parte dos homens teria a ver com sua sexualidade, porém o homem moderno gosta cada vez mais de se cuidar e se preocupa com a busca de novos tratamentos e serviços.



"Com o crescimento do mercado de beleza masculino identificamos a oportunidade de criar um espaço que atenda às necessidades do homem moderno, em termos de sofisticação e exclusividade", afirma Diogo Martins sócio da Barber Shop Mr Franco localizada em Moema-São Paulo.



Nessa onda crescente ressurgem as barbearias que, muito mais do que cortes de cabelo e barba, oferecem um verdadeiro SPA para os homens. Com clima e conceito retrô, chopps e drinks e até espaço para fazer negócios, muitas barbearias oferecem até "Dia do Noivo" com barboterapia e cuidados especiais para o dia do casamento.



A Barber Shop Mr Franco está localizada dentro de um complexo de beleza chamado "Espaço Le Cinq" que além da barbearia também conta com salão de beleza, clínica de estética, cirúrgia plástica, nutrologia esportiva e espaço B2B, ou seja, um ponto de encontro para reuniões de negócios.



Mr Franco Barber Shop

Endereço: Alameda dos Aícas, 1165 – Moema

https://www.facebook.com/mrfrancobarbershop