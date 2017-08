Be Glow Make Up divulga sua nova linha de pincéis inspirada no mundo encantado dos Unicórnios

A marca de maquiagem BeGlow MakeUp que tornou-se conhecida através de seus "queridinhos": Pó Compacto HD, Corretivo líquido de efeito mate, demaquilante bifásico além de suas diversas sombras e produtos para os olhos, inova e ganha cada vez mais espaço quando o assunto são os pincéis e acessórios para maquiagem.



Pegando carona na mitologia, a marca acaba de lançar sua nova linha de pincéis inspirada nesse ser que mistura encantamento, pureza e força. O kit que é ideal para ser levado na bolsa conta com 5 pincéis sendo eles: Pincel para Pó e Blush, Pincel para Sombra ou Corretivo, Pincel para Sombra esponja, Pincel para batom e Pente e Escova para Sobrancelhas.



Vale ressaltar que a linha toda tem origem vegana e cruelty free, portanto todas as cerdas são sintéticas macias e arredondadas para maquiagem. Uma ótima opção para quem se preocupa com o bem estar dos animais.



"A Be Glow é a mulher brasileira e se o mundo fantástico virou febre quando falamos de moda, por que não trazê-lo para nosso dia a dia e incluí-lo no momento de se maquiar também?" conta Nathalia Fabri, gerente de marketing da marca.



A nova linha estará disponível para venda a partir do dia 09 de agosto pelo valor de R$ 29,00. Os produtos da marca podem ser adquiridos através do site: www.beglow.com.br ou diretamente em lojas de departamento e perfumarias em São Paulo, Grande São Paulo (ABC) e Interior Paulista.





Website: http://www.beglow.com.br