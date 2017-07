Be Glow Make Up divulga sua nova linha de pincéis PRO

A marca de maquiagem BeGlow MakeUp que tornou-se conhecida através de seus "queridinhos": Primer Facial, Pó Compacto HD, Corretivo líquido de efeito mate, demaquilante bifásico além de suas diversas sombras e produtos para os olhos, inova e ganha cada vez mais espaço através de sua nova linha de pincéis PRO.



A linha composta por 12 pincéis foi pensada e desenvolvida para a aplicação da maquiagem na pele, nos olhos, lábios e nas sobrancelhas a fim de proporcionar o efeito de pele natural com maquiagem, o estilo preferido das brasileiras. O grande diferencial do lançamento está no material dos acessórios, suas cerdas sintéticas acetinadas, como o nome já diz, possuem o brilho intermediário entre o fosco e o semibrilho. As cerdas mais resistentes evitam a queda dos fios dos pincéis na lavagem. O suporte das cerdas é de alumínio, conferindo luxo ao design dos pincéis. O cabo de madeira confere mais firmeza para a aplicação da maquiagem. O "charme" fica por conta da descrição de sua função escrita nos cabos.



"A Be Glow existe para entender e facilitar a vida da mulher brasileira, somos e respiramos a beleza e a praticidade. Nossa linha de pincéis PRO atendem às necessidades dos profissionais e das mulheres mais exigentes, nosso principal objetivo e oferecer os acessórios adequados para o momento de se maquiar" conta Giovanna Della, gerente de marketing da marca.



A nova linha estará disponível para venda a partir do dia 19 de junho e as clientes poderão optar entre os 12 modelos de pincéis individuais. Os produtos da marca podem ser adquiridos através do site: www.beglow.com.br ou diretamente em lojas de departamento e perfumarias em São Paulo, Grande São Paulo (ABC) e Interior Paulista.





Website: http://www.beglow.com.br